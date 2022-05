Elon Musk pense que Dogecoin pourrait être une monnaie, DOGE se prépare à la reprise | Cryptomonnaie

Elon Musk, PDG de Tesla et promoteur de Dogecoin, pense que DOGE a un potentiel en tant que monnaie.

Le prix Dogecoin est sur la bonne voie pour se redresser, et la pièce meme a enregistré des gains de près de 4% du jour au lendemain.

Les analystes pensent que DOGE pourrait se remettre de sa crise, mais les traders ont atteint l’épuisement.

Elon Musk a commenté le tweet du co-fondateur de Dogecoin. Musk pense que DOGE pourrait être une monnaie et alimente un sentiment haussier parmi les investisseurs.

DOGE est sur la bonne voie pour commencer bientôt la récupération

Le PDG de Tesla, Elon Musk, a récemment fait une remarque haussière sur Dogecoin malgré le bain de sang à l’échelle du marché. Musk a affirmé que DOGE a un potentiel en tant que monnaie en réponse à Billy Markus, co-fondateur du tweet de Dogecoin.

Musk aime la crypto-monnaie meme et reste optimiste à ce sujet. Le PDG milliardaire de Tesla a identifié le potentiel de DOGE et estime que la pièce meme a les propriétés d’une monnaie. Le tweet a reçu une réponse positive de la communauté DOGE, et les partisans de Dogecoin sont optimistes sur la pièce meme.

Le récent bain de sang du marché de la cryptomonnaie a eu un impact négatif sur la plupart des crypto-monnaies, y compris les crypto-monnaies sur le thème Shiba-Inu DOGE et SHIB. Dogecoin a eu du mal à se remettre de la correction. Cependant, les analystes ont identifié des signes d’épuisement baissier du Dogecoin.

Le prix du Dogecoin pourrait probablement effacer les pertes récentes et se rétablir complètement. DOGE a enregistré des gains de près de 4% du jour au lendemain, et la pièce meme est sur le point de faire son retour.

Un autre facteur clé à l’origine d’un sentiment haussier dans la communauté est le volume élevé de DOGE détenu par les baleines et les investisseurs sur les bourses. Robinhood détient 30,97% de l’offre en circulation de la pièce meme au nom de ses investisseurs.

Les analystes pensent que la tendance baissière de Dogecoin a atteint son apogée et que les baissiers sont épuisés. Les analystes de Netcost-Security pensent que DOGE a eu une chance de récupérer ; cependant, l’actif pourrait retester le support, passant de 0,078 $ à 0,087 $. Si le bain de sang continue, DOGE pourrait s’effondrer au lieu de commencer à se rétablir.