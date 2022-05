Les experts prédisent une chute massive d’Ethereum avant que l’altcoin ne commence sa récupération | Cryptomonnaie

Le principal analyste et investisseur en chaîne affirme qu’Ethereum pourrait chuter et s’effondrer avant que l’altcoin ne commence sa reprise.

La capitulation de Bitcoin pourrait être suivie par Ethereum, avant que l’actif ne commence sa cinquième vague et ne fasse un retour massif.

Les analystes sont optimistes quant à la reprise d’Ethereum après une baisse de prix de l’actif.

Bien que le prix du Bitcoin ait chuté lors de la récente tendance à la baisse du marché des crypto-monnaies, les analystes pensent qu’Ethereum pourrait encore baisser avant que la tendance de l’altcoin ne s’inverse. Le prix d’Ethereum pourrait chuter avant la cinquième vague de Bitcoin selon un analyste de premier plan en crypto-monnaie.

Ethereum pourrait subir un impact négatif avant la reprise

Dans le bain de sang de la crypto-monnaie à l’échelle du marché, le prix du Bitcoin a subi un impact négatif. Les analystes pensent que la capitulation d’Ethereum pourrait se produire avant un renversement de tendance. La récente baisse du prix du Bitcoin est considérée comme un précurseur d’une hausse des prix de l’actif, selon la théorie d’Elliottwave.

Le prix d’Ethereum s’est maintenu au-dessus de son niveau psychologique clé à 2 000 $. Les perspectives à court et moyen terme d’Ethereum sont baissières. Le prix de l’altcoin pourrait plonger pour soutenir à 1 930 $ avant un renversement de tendance à Ethereum.

La récente forte baisse du prix de l’altcoin découle de la corrélation d’Ethereum avec Bitcoin et du bain de sang dans les actions et actions technologiques américaines.

Avec la reprise des indices boursiers américains et du prix du Bitcoin, Ethereum est sur la bonne voie pour faire son retour. @CredibleCrypto, analyste et commerçant de crypto, a évalué la tendance des prix d’Ethereum et a noté que la domination de Bitcoin atteindrait un support majeur.

Le prix de l’Ethereum par rapport au Bitcoin n’est pas encore tombé en panne et n’a pas atteint la ligne rouge, car la capitulation devrait se produire en BTC. Selon l’analyste, la baisse du prix du Bitcoin aurait pu être le précurseur d’une pompe ou d’un vidage massif, et Ethereum pourrait assister à un retournement haussier avant la cinquième vague de Bitcoin, basée sur la théorie d’Elliottwave.

La théorie implique que la cinquième vague de l’actif serait un rallye important, poussant BTC plus haut que son précédent record historique.