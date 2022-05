Ripple se rallie à la procédure dans l’affaire SEC contre XRP, en réponse aux courriels de Hinman | Cryptomonnaie

Le prix du XRP a connu une reprise après le récent recul après que l’équipe d’avocats de la défense a soumis une réponse au dossier Hinman de la SEC.

Le prix du XRP a connu un renversement de tendance et a effacé les pertes au cours des dernières semaines malgré les indicateurs baissiers.

Les analystes sont optimistes quant à la reprise du XRP et prédisent un retour de l’altcoin.

La hausse des prix du XRP a aidé l’altcoin à récupérer ses pertes au cours des dernières semaines. Les indicateurs techniques clés du XRP continuent de rester baissiers, cependant, les progrès de l’affaire SEC contre Ripple ont alimenté un sentiment haussier parmi les investisseurs.

Ripple s’apprête à se rallier avec des développements positifs dans le procès

Le prix du XRP a chuté de 27 % au cours de la semaine dernière alors qu’un bain de sang a frappé le marché de la cryptomonnaie. Les altcoins et les pièces meme ont subi des pertes massives après le crash de l’UST de Terra.

Dans la procédure de la SEC contre Ripple, les avocats du défendeur ont déposé une réponse aux e-mails protégés de l’ancien directeur de la division de Corporation Finance, William Hinman. Le régulateur a demandé que les e-mails de Hinman restent secrets ; ces courriels étaient couverts par le secret professionnel de l’avocat.

La réponse déposée par les avocats du géant du paiement a alimenté un sentiment positif parmi les investisseurs et l’altcoin, XRP, est sur la bonne voie pour poursuivre sa reprise.

Bob Mason, un analyste technique de premier plan, a évalué la tendance des prix du XRP et a prédit que l’altcoin devrait traverser le pivot à 0,43 $ et cibler la première résistance significative à 0,50 $. Avec un support plus large du marché de la cryptomonnaie, le prix Ripple peut dépasser 0,45 $.

L’analyste s’attend à ce que XRP prolonge sa hausse des prix et teste les résistances à 0,59 $ et 0,60 $ dans sa montée. Si le prix du XRP ne parvient pas à franchir le pivot, il risque toujours de chuter à 0,34 $. Le XRP pourrait chuter à moins de 0,34 $ et descendre jusqu’à 0,27 $ si les baissiers prennent le contrôle de l’altcoin.

@BONTESA_, analyste crypto et trader, est baissier sur l’altcoin. L’analyste soutient le point de vue opposé et soutient que le XRP est en bonne voie pour atteindre 0,23 $.