Le prix du Shiba Inu pourrait imprimer de nouveaux plus bas historiques si cette fractale Elliott Wave se rallume | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu est en forte baisse.

La fractale des vagues d’Elliott pourrait prévoir un balayage de l’événement des dépressions.

L’invalidation de la tendance baissière est une brèche à 0,00002225 $

Le prix du Shiba Inu pourrait créer un bulltrap massibe dans les semaines à venir. Les commerçants et les investisseurs pourraient bénéficier d’être conscients de ce scénario macro très possible.

Le prix Shiba Inu a de bonnes et de mauvaises nouvelles

Le prix du Shiba Inu se rapproche des plus bas historiques à 0,00000510 $ survenus en septembre 2021. Étant donné que le prix n’est qu’à 50% du niveau, le calcul d’un scénario sur la façon dont la chasse aux liquidités pourrait se produire pourrait sauver les investisseurs à long terme des investissements financiers. dévastation. Le prix du Shiba Inu a des vagues fractales dans le graphique quotidien et hebdomadaire qui se contractent pendant de courtes périodes avant d’envoyer la pièce meme populaire dans un rallye linéaire.

En utilisant la projection d’onde fractale, l’action des prix du Shiba Inu pourrait remonter de 50 à 70 % vers le 0,00001600 $. C’est la bonne nouvelle. Cela confond également le sentiment du marché dans l’espace crypto en tant que compteur très attendu depuis la vente dévastatrice de cette semaine. La mauvaise nouvelle est que le prochain rallye correctif pourrait être un pont entre la dernière étape vers le bas dans la vague c en zigzag qui se déroule pour franchir les creux. Les objectifs de prix pour la dernière étape c se situent à 0,00000570 $, 0,00000350 $ et 0,00000185 $

Graphique SHIB/USDT sur 1 jour

Pourtant, il y a toujours de la place pour des comptages alternatifs et des changements soudains dans l’action des prix. La meilleure invalidation pour le scénario baissier sera une brèche au-dessus de 0,00002225 $. Si cela devait se produire, l’impulsion en zigzag serait considérée comme terminée. Les traders pourraient concilier la tendance et viser 0,00003800 $, ce qui entraînerait une augmentation de 275 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.

Graphique SHIB/USDT 1-Dau