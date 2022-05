Le PDG de Binance, CZ, applaudit l’équipe d’Axie Infinity, AXS se prépare pour la reprise | Cryptomonnaie

Changpeng Zhao, le PDG de Binance, a récemment applaudi Axie Infinity pour la reprise du projet après le piratage du réseau Ronin.

Le prix d’Axie Infinity a chuté lors du récent bain de sang et a enregistré des gains de près de 15 % du jour au lendemain.

Les analystes révèlent qu’Axie Infinity a chuté en valeur en USD, cependant, le jeton de jeu est resté stable contre Bitcoin.

Le PDG du plus grand échange de crypto-monnaie au monde a apprécié l’équipe d’Axie Infinity pour la façon dont elle a géré l’attaque contre la blockchain. L’équipe Axie Infinity publie « Origin » sur Android pour les utilisateurs, alimentant un sentiment haussier.

Axie Infinity en bonne voie pour se remettre de la récente crise

La récente correction à l’échelle du marché a frappé Axie Infinity, et le jeton de jeu a perdu 15 % de sa valeur du jour au lendemain. Alors que des milliards de dollars ont été amputés de la capitalisation boursière de la crypto-monnaie, les partisans pensent que les jetons de jeu comme Axie Infinity peuvent faire un retour.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, a applaudi les efforts de l’équipe Axie Infinity pour s’attaquer au piratage du pont Ronin. À la lumière d’événements récents tels que l’effondrement d’UST et la course à zéro de LUNA, la communauté crypto s’est tournée vers les jetons de jeu et de métaverse.

CZ a partagé son point de vue dans un tweet.

1. À #Binance nous accordons la priorité à la protection des utilisateurs. Nous avons pris la décision de suspendre le trading de LUNA et UST. Voici pourquoi. Un fil – CZ Binance (@cz_binance) 13 mai 2022

Le PDG de la plus grande bourse du monde a expliqué qu’il n’y a pas eu de réponse positive de l’équipe Terra dans la crise actuelle de l’UST. L’équipe derrière Axie Infinity diffère de Terra en termes d’action et de réponse à une situation de crise. CZ pense qu’Axie Infinity a géré la crise de manière appropriée.

6. (Ceci est en contraste frappant avec Axie Infinity, où l’équipe a pris ses responsabilités, avait un plan et communiquait avec nous de manière proactive. Et nous avons aidé.) – CZ Binance (@cz_binance) 13 mai 2022

Les analystes de @P2Edaily ont noté que le prix d’Axie Infinity est resté stable par rapport à Bitcoin bien que le jeton métaverse ait chuté par rapport à l’USD.

Des analystes comme @AltstreetBet ont une vision contrastée et pensent que le prix d’Axie Infinity pourrait connaître une baisse et chuter à des niveaux compris entre 14 et 10 dollars, révélant une perspective baissière.