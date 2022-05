BNB se prépare à récupérer en réponse au partenariat avec le protocole de jalonnement liquide pSTAKE | Cryptomonnaie

Le prix du BNB est sur le point de revenir alors que Binance Labs annonce un partenariat stratégique avec le protocole de staking pSTAKE.

Le partenariat devrait apporter plus de liquidités à l’écosystème BNB.

Les analystes ont fixé un objectif de 4 000 à 5 000 dollars au cours des prochains mois pour BNB.

Binance Labs a annoncé un partenariat stratégique avec pSTAKE. Cela devrait augmenter la liquidité de l’écosystème BNB et augmenter l’utilité et la demande du jeton.

BNB sur la bonne voie pour percer avec un nouveau partenariat stratégique

Binance Labs a réalisé un investissement stratégique dans pSTAKE Finance. La branche capital-risque tenait à augmenter la liquidité de l’écosystème BNB ; cet investissement stratégique est donc essentiel pour l’écosystème BNB.

La preuve des actifs de participation sur la chaîne Binance peut être jalonnée sur pSTAKE, et les utilisateurs peuvent frapper des jetons représentatifs jalonnés liquides pour gagner des récompenses et des rendements.

Au milieu du bain de sang actuel dans l’écosystème crypto, le prix du BNB s’est maintenu au-dessus de 286,20 $, alimentant un sentiment haussier pour la reprise de l’altcoin.

Les partisans pensent que le partenariat stratégique pourrait renforcer l’utilité et l’adoption de BNB dans l’écosystème crypto.

Ken Li, directeur exécutif de Binance Labs, aurait déclaré :

Binance Labs est ravi de soutenir pSTAKE Finance alors qu’ils lancent le jalonnement liquide BNB et apportent une innovation DeFi supplémentaire dans l’écosystème de la chaîne BNB. Nous sommes enthousiasmés par la qualité de l’équipe qui dirige pSTAKE et nous nous réjouissons de collaborer étroitement.

pSTAKE est une solution qui permet aux utilisateurs de jalonner leurs actifs, en sécurisant le réseau sous-jacent. Gert van Lagen, analyste crypto et trader, a évalué la tendance des prix BNB et fixé un objectif haussier pour l’altcoin. Sur la base de la méthode de canalisation Elliottwave, un objectif de 4 000 $ à 5 000 $ est possible dans les prochains mois.

La méthode de canalisation Elliottwave est la clé du comportement du marché.