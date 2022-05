Pourquoi les analystes pensent que Cardano a un potentiel de prix 25x malgré la récente crise | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a connu une baisse du bain de sang cryptomonnaie à l’échelle du marché, affichant des pertes de 7,4% du jour au lendemain.

Les partisans affirment que la trésorerie de Cardano a l’intention de construire des projets comme le stablecoin algorithmique Djed, en collaboration avec COTI et ADA.

Les analystes sont optimistes sur Cardano et pensent que l’altcoin a un potentiel de prix de 25 fois.

La trésorerie de Cardano indique qu’il existe un potentiel de développement et de mises à jour plus rapides et transparents dans des projets tels que le stablecoin algorithmique Djed. Au fur et à mesure que les projets sont construits sur son réseau de blockchain, l’altcoin a montré des améliorations cruciales au cours des deux derniers mois.

Le prix de Cardano pourrait bientôt éclater avec un potentiel énorme

Les analystes sont optimistes quant à la reprise de Cardano malgré la récente chute des prix des crypto-monnaies. Le tueur d’Ethereum est l’un des altcoins les plus importants, et son réseau de chaînes de blocs a connu une croissance constante des projets et des mises à jour.

Le réseau Cardano teste actuellement ses capacités en collaboration avec COTI et ADA pour le stablecoin algorithmique Djed. Les fonds massifs de la trésorerie de Cardano pourraient être utilisés pour financer ce projet et de futurs projets sur le réseau.

Il y a une augmentation de la pression baissière sur les altcoins comme Cardano après le récent bain de sang sur le marché, cependant, le prix ADA s’est maintenu au-dessus de 0,53 $. Alors que la plupart des crypto-monnaies rebondissent après des ventes massives, le fondateur de Cardano, Charles Hoskinson, est optimiste quant au projet.

Hoskinson dit que des corrections importantes sont courantes sur le marché de la cryptomonnaie et qu’une hystérie de masse est créée, alimentant un krach boursier. Hoskinson a déclaré à ses abonnés et à la communauté Cardano dans une vidéo YouTube que les investisseurs chevronnés ne devraient pas être dérangés par la vente sur le marché.

Hoskinson pense que les transactions sur le réseau Cardano seraient multipliées par 25 d’ici 2022. Les partisans sont optimistes quant à une reprise du prix de Cardano et prédisent une cassure massive de l’altcoin cette année.

@mdtrade, analyste crypto et trader pense que les perspectives actuelles sur Cardano ne sont pas optimistes ; cependant, il pourrait y avoir une reprise explosive dans l’altcoin.