Un commerçant vétéran s’attend à ce que le prix du Bitcoin baisse à 20 000 $ pour cette raison | Cryptomonnaie

Les investisseurs chevronnés et les analystes cryptomonnaies mettent en garde les commerçants contre l’achat de la récente baisse de Bitcoin. Le prix de l’actif pourrait chuter et chuter à 10 000 $.

Les analystes confirment la poursuite de la tendance à la baisse des prix du Bitcoin

Le prix du bitcoin a chuté en dessous de 30 000 $ lors du récent bain de sang crypto. Alors que les traders envisagent la stratégie « acheter la baisse », les investisseurs et analystes vétérans comme Mark Mobius les déconseillent.

Mark Mobius est le fondateur de Mobius Capital et un gestionnaire de fonds des marchés émergents. Le commerçant vétéran a déclaré aux investisseurs que le prix du Bitcoin pourrait chuter jusqu’à 10 000 dollars dans le bain de sang actuel. Il pourrait y avoir un soulagement temporaire pour les investisseurs à 20 000 $; cependant, Mobius a conseillé aux commerçants de se préparer à un effondrement colossal du prix du Bitcoin.

Le vétéran de 85 ans a déclaré à Bitcoin.com,

Cela ne fonctionnera pas cette fois jusqu’à ce que le bitcoin atteigne 20 000 $, d’où il pourrait y avoir un rebond, mais alors le prochain objectif sera de 10 000 $.

Jason Choi, un partisan de la cryptomonnaie, estime que la tendance actuelle des prix du Bitcoin est similaire à celle de janvier 2018, lorsque l’appétit pour le risque des investisseurs a chuté et qu’un hiver prolongé de la cryptomonnaie a commencé. Choi pense qu’une période de douze à vingt-quatre mois est nécessaire pour récupérer.

@rektcapital, analyste crypto et trader, a déclaré aux investisseurs que les creux du marché baissier de Bitcoin se forment rapidement et de manière volatile, cependant, la plage d’accumulation qui se forme plus tard prend du temps. Il est possible qu’il n’y ait pas suffisamment de temps pour accumuler du BTC à des prix très réduits.