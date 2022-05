Le prix MATIC attend les traders pour le ramener à 1,00 $ | Cryptomonnaie

L’action des prix MATIC continue de se remettre de son effondrement le plus récent.

Les traders polygonaux ont du mal à créer le même montant de gains que ceux observés par leurs pairs.

Une configuration d’entrée haussière rare et puissante est confirmée sur le graphique Point and Figure de MATIC.

Le prix MATIC a rebondi de plus de 43% par rapport aux nouveaux plus bas de 2022 d’hier. Un potentiel de hausse supplémentaire devrait se poursuivre, mais les risques baissiers demeurent préoccupants.

Le prix MATIC est sur le point de retester 1 $

Le prix MATIC se prépare pour un fort retracement sur ses graphiques Ichimoku quotidiens et hebdomadaires. En conséquence, les traders devraient avoir un chemin relativement clair pour tester la zone de valeur critique de 0,80 $ avant de tester 1 $.

Une longue opportunité théorique pour MATIC existe avec un ordre d’achat stop à 0,76 $, un stop loss à 0,71 $ et un objectif de profit à 1,03 $. L’idée commerciale représente une récompense de 5,4: 1 pour le risque. En raison de la fourchette entre l’entrée et l’objectif de profit projeté, un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

MATIC/USDT $0.01/3-box Reversal Point and Figure Chart

La configuration longue est basée sur le modèle le plus puissant et le plus haussier de l’analyse des points et des figures : la catapulte haussière. Il est puissant en raison de critères spécifiques pour sa construction et de la façon dont il crée un faux sentiment d’espoir pour les vendeurs à découvert.

Tout d’abord, il doit y avoir une cassure au-dessus d’un triple sommet – un événement significatif très haussier. Cependant, la cassure ne peut excéder trois cases au-dessus du triple-top. Ensuite, l’action des prix doit s’inverser à partir de la cassure et former une autre colonne d’Os – mais cette colonne d’Os ne peut pas casser en dessous de la colonne O précédente. Enfin, la dernière colonne de formes X, et l’entrée se trouve sur la cassure au-dessus du double sommet.

Ce qui rend ce modèle puissant, c’est la façon dont il affecte les vendeurs à découvert. Les vendeurs à découvert qui voient un rallye s’essouffler après être sorti d’un niveau de résistance substantiel ont une bonne raison d’ouvrir de nouvelles positions courtes ou d’ajouter à celles existantes. La baisse rassemble davantage de vendeurs à découvert de prix MATIC qui anticipent une panne. Au lieu de cela, les acheteurs reviennent et piègent les vendeurs à découvert. De plus, l’entrée attire de nombreux commerçants conservateurs qui attendent d’entrer sur la touche.

Les risques à la baisse existent. La menace immédiate pour le prix MATIC est une poursuite du mouvement vers le sud vers le prochain nœud de volume élevé dans le profil de volume 2021 à 0,38 $.