Le prix d’Axie Infinity pourrait atteindre 1,00 $ | Cryptomonnaie

Le prix AXS connaît une forte baisse.

L’action des prix Axie Infinity a des niveaux de Fibonacci coïncidant avec un objectif de 1,00 $.

L’invalidation de la thèse baissière est toujours une brèche à 44,42 $.

Le prix d’Axie Infinity continue sa forte baisse. Fibonacci et Elliot Wave Theory suggèrent un creux de 1,00 $.

Le prix AXS finira par atterrir à 1,00 $

Le prix d’Axie Infinity pourrait potentiellement baisser davantage avant de voir un creux définitif du marché.

Axie infinity prix a imprimé trois vagues impulsives claires. La théorie des vagues d’Elliott suggère qu’un niveau de retracement de 50 à 61,8 % se produit généralement après avoir vu trois séries de vagues impulsionnelles. Un outil de retracement de Fibonacci entourant les plus bas et les plus hauts de tous les temps suggère un niveau de retracement de 61,8 % au voisinage du prix de 1 $.

Le prix Axie Infinity pourrait imprimer le premier ensemble de structures correctives pour envoyer le prix AXS à 1,00 $. Il pourrait y avoir des rallyes de contre-tendance avant que l’objectif ne soit atteint, mais dans l’ensemble, un niveau de prix de 1,00 $ est une cible probable pour les investisseurs à long terme qui ne s’intéressent pas aux échanges intrajournaliers.

Graphique AXS/USDT sur 2 jours

La meilleure confirmation de la fin du ralentissement actuel sera une rupture à 44,42 $. Si cette flambée des prix se produit, les haussiers pourraient invalider la tendance à la baisse et renvoyer le prix AXS à 88 $, ce qui entraînerait une augmentation de 200 % par rapport au prix AXS actuel.