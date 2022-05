C’est à quel point le prix ApeCoin doit descendre avant qu’une nouvelle tendance haussière ne commence | Cryptomonnaie

Le prix d’ApeCoin est toujours sous le choc de nouveaux plus bas historiques.

La reprise en cours a besoin de confirmation et de conviction.

Le mouvement à la baisse reste la direction la plus probable jusqu’à ce qu’ApeCion puisse dépasser les niveaux de résistance clés d’Ichimoku.

L’action sur les prix d’ApeCoin obtient un peu de répit face à la pression de vente massive qui a affecté l’ensemble du marché de la crypto-monnaie. Cependant, des signes de baisse de la participation près des niveaux de résistance critiques pourraient stopper toute nouvelle dynamique haussière.

Le prix ApeCoin fait face à son niveau de résistance le plus élevé

L’action des prix d’ApeCoin, du point de vue d’Ichimoku, reste dans une tendance baissière très claire. Il reste dans une cassure Ichimoku baissière idéale et affiche techniquement le premier recul depuis sa chute sous le nuage Ichimoku.

Entre le prix ApeCoin de 11 $ et 12,75 $, les traders devront faire face à la plus forte résistance actuellement sur le graphique quotidien Ichimoku. Entre 11 $ et 12,75 $ se trouvent les niveaux de résistance suivants :

Le Tenkan-Sen du jour à 11$ Le retracement de Fibonacci à 50 % à 11,50 $ Bas du nuage Ichimoku (Senkou Span A) à 11,68 $ Le sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B) à 12,75 $

Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo APE/USDT

Si le prix ApeCoin peut clôturer à 12,75 $ ou plus, le chemin vers une nouvelle tendance haussière devient beaucoup plus facile. Cependant, un Kumo Twist le 15 mai pourrait indiquer un swing mineur et mettre fin à tout potentiel de hausse supplémentaire pour le prix d’ApeCion.

De plus, même si le prix ApeCoin clôture au-dessus de 12,75 $, une cassure Ichimoku haussière idéale ne sera pas confirmée. Pour une cassure haussière idéale d’Ichimoku – qui signale une phase d’expansion haussière prolongée – l’APE doit se fermer au-dessus du Kijun-Sen et le Chikou Span doit être dans un espace ouvert. Cela ne se produira que lorsque le prix d’ApeCoin aura une clôture quotidienne égale ou supérieure à 23,85 $ – essentiellement une nouvelle clôture quotidienne la plus élevée de tous les temps.