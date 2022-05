Des niveaux que vous devez surveiller alors que le prix de Solana se prépare pour un rebond de 25 % | Cryptomonnaie

Le prix de Solana a atteint jeudi de nouveaux plus bas de 2022 et de neuf mois.

Forte pression d’achat dans SOL après son retour dans la zone de valeur de 30 $.

Des sommets de volume massifs sur plusieurs mois.

Le prix de Solana a subi le même effondrement que le marché plus large de la crypto-monnaie. Après la destruction de LUNA de Terra la semaine dernière, les investisseurs et les commerçants envisagent des projets avec intégrité – l’un d’entre eux est Solana.

Le prix Solana présente une opportunité d’achat qui ramènera SOL à 75 $

Le prix de Solana s’est bien éloigné des creux qu’il a connus hier, passant d’un creux de neuf mois de 35,63 $ à un sommet intrajournalier actuel de 51,79 $, soit un gain de près de 51 %. Le retracement de Fibonacci à 88,2 % (40,83 $), le retracement de Fibonacci à 78,6 % (50 $) et un nœud de volume élevé entre 30 $ et 50 $ dans le profil de volume 2021 ont contribué au rebond.

Du point de vue des oscillateurs de Solana, des dépressions extrêmes ont été rencontrées avec des preuves claires qu’une poussée violente vers le haut pourrait être juste au coin de la rue. L’indice de force relative a atteint des creux jamais vus depuis janvier 2022. Dans l’indice composite, une divergence haussière régulière est actuellement présente. De plus, la pente du %B montre qu’il peut dépasser 0,2, donnant à certains traders de signal la condition nécessaire pour rester long.

SOL/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Une clôture quotidienne égale ou supérieure au retracement de Fibonacci de 78,6 % à 50 $ confirmerait probablement que le prix de Solana a atteint son plus bas et pourrait commencer une nouvelle hausse. La première zone de résistance majeure au-dessus de 50 $ est un cluster de résistance proche du niveau critique de 75 $ : le retracement de Fibonacci à 61,8 % (73 $) et le Kijun-Sen quotidien (75 $).

Les risques baissiers demeurent préoccupants, mais leur ampleur et leur ampleur sont de moins en moins graves. Néanmoins, une clôture quotidienne inférieure à 40 $ pourrait indiquer une poussée encore plus importante vers le prochain nœud de volume élevé dans le profil de volume 2021 à 18 $.