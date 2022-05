Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : décorrélation, chasses à la liquidité et décomptes alternatifs | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin a invalidé une thèse macroéconomique largement répandue.

Le prix Ethereum n’est pas aussi gravement endommagé que les autres crypto-monnaies.

Le prix du XRP pourrait rebondir vers 0,60 $ avant un nouvel effondrement.

Les prix du Bitcoin, de l’Ethereum et du XRP affichent des preuves de décorrélation alors que tous les actifs commencent à décrire un récit différent.

Le prix du Bitcoin a besoin d’un nombre de vagues alternatif

Le prix du Bitcoin a invalidé la thèse macro largement répandue parmi les traders professionnels d’Elliot Wave. Le mercredi 11 mai, les baissiers ont réussi à pousser le prix en dessous de 28 800 $, forçant la fin de la célèbre thèse Bitcoin Triangle. Maintenant que la thèse macro initiale a été violée, un décompte alternatif doit être établi pour prévoir une éventuelle action de prix pour le prix du Bitcoin.

Le prix du Bitcoin reste haussier sur les graphiques mensuels et annuels. L’indicateur de volume a indiqué que la vente actuelle était davantage un mouvement correctif avec moins de volume par rapport aux rallyes haussiers Bitcoin de 2020 et 2021. Ainsi, des décomptes alternatifs pour le prix du Bitcoin pourraient encore prévoir des objectifs à long terme bien supérieurs à 100 000 $ à l’avenir. Néanmoins, les lecteurs sont priés d’attendre un compte macro mis à jour, car davantage de preuves du marché aideront à décrire un récit définitif pour le futur prix du Bitcoin.

Graphique BTC/USD sur 1 semaine

Actuellement, l’invalidation de la thèse macro est de 14 000 $ mais est susceptible de changer une fois qu’une nouvelle thèse sera rédigée dans les semaines à venir. Si les baissiers peuvent dépasser 14 000 $, tout le scénario de tendance haussière sera annulé avec moins de 1 % de chances de voir de nouveaux sommets historiques, tandis que les baissiers pourraient très bien balayer les creux pandémiques à 6 000 $, entraînant une baisse de 80 % par rapport au courant. Prix ​​du bitcoin.

Le prix Ethereum est moins endommagé d’un point de vue macro

Le prix Ethereum a subi une vente brutale comme la plupart des crypto-monnaies cette semaine. Les baissiers ont réussi à accomplir une chasse aux liquidités réussie alors que les plus bas annuels ont été franchis à 2150 $. Cependant, contrairement au Bitcoin et au XRP, le prix d’Ethereum n’a pas dépassé les plus bas de 2021 à 1700 $.

Le prix d’Ethereum a un gros point d’interrogation entourant l’action actuelle des prix et aura probablement besoin de plus de preuves du graphique hebdomadaire pour établir une perspective confiante. Si les haussiers peuvent maintenir ce niveau et imprimer un marteau haussier sur le graphique hebdomadaire, un triangle lié à la fourchette macro pourrait être en cours pour le prix actuel de l’ETH.

Graphique ETH/USDT sur 1 semaine

Le niveau d’invalidation le plus simple à utiliser pour scalper les rallyes de contre-tendance haussière est maintenant de 1700 $. Si les baissiers cassaient ce niveau, les objectifs baissiers suivants seraient de 1 400 $ et 1 100 $ dans les semaines à venir, ce qui entraînerait une baisse de 45 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.

Le prix du XRP pourrait piéger les premiers acheteurs avant une autre baisse

Le prix XRP a franchi un canal de tendance de consolidation. Un nouveau test du canal de tendance pourrait mettre en place une stratégie classique de rupture et de nouveau test pour les baissiers cherchant à rejoindre le marché. Au moment de la rédaction, le prix Ripple se négocie à 0,42 $, une hausse de prix de 40 % à 0,57 $ pourrait se produire avant que les baissiers fléchissent à nouveau leur force baissière.

Le prix du XRP a dépassé le premier objectif baissier à 0,36 $, mentionné plus tôt ce mois-ci. Les cibles suivantes pourraient être de 0,34 $ et 0,27 $. Il est à noter que le profil des volumes indique une reconquête baissière de la tendance sur le graphique hebdomadaire. Les investisseurs à long terme devraient envisager de rééquilibrer leurs portefeuilles pour profiter des futurs prix réduits.

Graphique XRP/USDT sur 1 semaine

L’invalidation de la tendance baissière est une cassure à 0,5978 $. Si les haussiers atteignent ce niveau, toute la tendance baissière pourrait être interrompue. Les traders pourraient alors se rediriger vers 1,00 $, ce qui entraînerait une augmentation de 140 % par rapport au prix actuel du XRP.