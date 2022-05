Pourquoi c’est peut-être le bon moment pour commencer à prêter attention à Algorand | Cryptomonnaie

L’action des prix d’Algorand a été dévastée, chutant de près de 55 % cette semaine seulement.

ALGO est revenu au plus bas de 2021 et a rapidement rebondi.

Une pression d’achat massive à des creux de quinze mois signale probablement un retournement haussier imminent.

L’action des prix d’Algorand n’a pas été différente de presque toutes les autres crypto-monnaies et de presque toutes les autres classes d’actifs à risque. Après avoir enregistré une perte hebdomadaire de 52 %, les acheteurs sont intervenus et ont jusqu’à présent continué à soutenir ALGO.

Le prix d’Algorand sur la route pour retester est de 0,95 $

Le prix d’Algorand est actuellement en hausse de près de 40 % par rapport au nouveau plus bas de 2022 établi hier à 0,36 $. Les traders ont fait de solides tentatives au niveau de 0,50 $, et les baissiers ont exercé une pression égale pour tenter de maintenir ALGO à 0,50 $ ou moins.

Le premier taureau cible doit clôturer au-dessus de 0,50 $. À partir de là, le nœud à volume élevé est à 0,73 $. La zone de résistance la plus critique au-dessus de laquelle le prix d’Algorand doit clôturer se situe entre les niveaux de prix de 0,86 $ et 0,99 $. 0,86 $ à 0,99 $ contiennent les points de résistance techniques suivants :

Sommet du nuage Ichimoku (Senkou Span B) à 0,85 $ 38,2 % de retracement de Fiibonacci à 0,86 $ Point de contrôle du volume 2022 à 0,94 $ 50 % de retracement de Fibonacci à 0,99 $

Il est très possible que le prix d’Algorand répète les mêmes mouvements qu’il a connus tout au long de 2021. Cependant, les risques de baisse restent préoccupants.

ALGO/USDT Graphique quotidien Ichimoku Kinko Hyo

Sur les graphiques hebdomadaires et quotidiens d’Ichimoku, le prix d’Algorand est toujours résolument baissier, et les haussiers devraient surveiller les rallyes pour faire face à une résistance acharnée jusqu’à environ la zone de valeur de 0,86 $. Si les baissiers gardent le contrôle et terminent une clôture quotidienne à ou en dessous du plus bas de 2021 de 0,33 $, alors ALGO pourrait être sur le point de tester les plus bas de Covid Crash en 2020.