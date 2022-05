Les marchés boursiers américains dans le vert aident Bitcoin et Ethereum à gagner du terrain avant le week-end | Cryptomonnaie

Les indices boursiers américains combattent les traders et se remettent de la chute récente, entraînant des gains de Bitcoin et d’Ethereum.

Les analystes pensent que Bitcoin a atteint un creux et que l’actif pourrait commencer à monter à la hausse en conséquence, car l’inversion de tendance est en place.

Ethereum a grimpé au-dessus de 2 100 $, un niveau clé pour l’altcoin et les analystes prédisent une poursuite de la hausse.

Bitcoin et Ethereum ont une forte corrélation avec les actions américaines. La reprise du S&P 500 le 13 mai a donc eu un impact positif sur le sentiment des investisseurs et favorisé les gains de prix en Bitcoin et Ethereum.

Bitcoin et Ethereum rebondissent en réponse à la reprise des actions

Les marchés boursiers américains ont entamé leur reprise vendredi, le prix du Bitcoin répondant à la hausse du S&P 500.

Les prix du Bitcoin et de l’Ethereum sont en hausse de 4% et 6% sur la journée La reprise des crypto-monnaies a été alimentée par le sentiment positif des investisseurs au milieu de la hausse des indices boursiers et d’un renversement de tendance des actifs.

Michäel van de Poppe, analyste crypto et trader, a tweeté en réponse à la réaction de la BTC à la progression des marchés boursiers américains,

Cela va être une bougie hebdomadaire très décente sur les marchés boursiers américains si nous clôturons comme ça. #Bitcoins également une réaction positive. — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) 13 mai 2022

@crypto_birb, un analyste de premier plan, estime que les chances que Bitcoin atteigne un creux sont élevées, car le graphique des prix BTC révèle des schémas qui ont commencé à monter à la hausse en conséquence. L’analyste pense qu’un renversement de tendance du Bitcoin est probable dans les prochains mois.

Certains analystes pensent que le rebond à court terme des actions est le résultat d’une capitulation à court terme. Ils avertissent qu’une tendance à la baisse pourrait encore être fermement en place.

Fawad Razaqzada, analyste de marché chez City Index, a déclaré :