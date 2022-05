Pourquoi Tether ne perdra pas son ancrage à 1 $ comme l’UST de Terra l’a fait | Cryptomonnaie

Tether a chuté à 0,94 $ le 12 mai, suscitant des inquiétudes parmi les investisseurs quant à la possibilité d’un depeg.

Tether CTO Paolo Ardoino révèle que l’USDT est soutenu à plus de 100% et qu’il n’y a aucune possibilité que le stablecoin perde son ancrage.

Le stablecoin a honoré chaque demande d’échange d’USD en échange d’USDT à 1 $, sans faire face à des défis.

Le prix de Tether s’éloigne de son ancrage, ce qui fait craindre qu’il ne se détache, mais Tether CTO a été cité dans une interview assurant aux investisseurs que Tether est soutenu à plus de 100% et qu’il n’y a aucune probabilité que l’USDT perde son ancrage de si tôt. Paolo Ardoino a révélé que la société réduisait constamment ses réserves de papier commercial.

Il est peu probable que le prix de l’attache s’effondre comme l’UST

Alors que le crash colossal de l’UST a poussé le stablecoin algorithmique à 0,10 $, les investisseurs craignent que Tether (USDT) ne perde son ancrage. À plusieurs reprises au cours des cinq dernières années, les autorités, les régulateurs et les critiques ont remis en question les réserves de Tether et craignaient le depegging du stablecoin.

Cependant, Paolo Ardoino, CTO de Tether a apaisé les craintes des investisseurs en leur assurant que Tether est soutenu à plus de 100 %. Fait intéressant, le stablecoin a réduit ses réserves de papier commercial au cours des six derniers mois.

Ardoino a déclaré à Scott Melker, analyste crypto et YouTuber,

Chez Tether, nous sommes soutenus à plus de 100 %, toutes les réserves et tous les revenus que Tether avait jusqu’à présent ont toujours été conservés dans l’entreprise, en tant que soutien supplémentaire.

Ardoino pense qu’il est impossible pour Tether de perdre sa stabilité car la société dispose d’un soutien plus que nécessaire et de réserves supplémentaires pour honorer chaque demande d’émission de 1 USD en échange de chaque USDT.

Vous trouverez ci-dessous une ventilation des réserves de Tether basée sur les données de Tether.io.

Réserves USDT

Ardoino a déclaré à Scott Melker que Tether faisait face à des tests de résistance approfondis chaque semaine alors que le stablecoin algorithmique UST s’effondrait et que d’autres stablecoins perdaient leur cheville. Tether est sous pression pour fournir des liquidités aux investisseurs et l’USDT est devenu l’actif que les investisseurs et les détenteurs de Terra utilisent.