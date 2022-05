Le prix Dogecoin risque de chuter à 100% si Tether fait défaut | Cryptomonnaie

Le prix Dogecoin est sur la voie de la reprise mais fait déjà face à des problèmes lors de la première résistance à 0,0944 $.

Le prix DOGE doit clôturer au-dessus de 0,1004 $ pour la semaine s’il veut voir une poursuite de sa reprise la semaine prochaine.

Plus probable est un rejet et une chute à 0,0484 $, voire 0,0070 $ si une entreprise ou un courtier de crypto-monnaie dépose son bilan.

Le prix du Dogecoin (DOGE) est passé sous le collimateur après que quelques crypto-monnaies aient connu des ventes massives après que les Stablecoins aient eu des problèmes pour maintenir leur rattachement à un autre actif. Le meilleur exemple est Tether, où l’arrimage avec le dollar a été lâché cette semaine alors que le dollar roulait à toute vitesse sur les marchés. Le maintien d’un ancrage, où le prix reste le même en valeur avec l’actif, nécessite un volume massif et des actifs sous-jacents comme sauvegarde au cas où l’ancrage aurait besoin d’être défendu via une dévaluation ou une appréciation de l’actif sous-jacent.

De nombreuses questions sur la solvabilité et l’absence de réponses de Tether ou de toute autre société ont ébranlé la confiance des investisseurs. Avec des sorties de capitaux massives dans tous les coins des crypto-monnaies, on peut se demander à quel point cette reprise sera favorable. Au cas où le prix Dogecoin serait dans un rebond de chat mort, attendez-vous à voir d’ici le week-end une baisse en dessous de 0,0817 $, avant de perdre plus de valeur vers 0,0484 $.

Le prix DOGE voit les traders plonger leurs orteils dans l’eau avec de petites commandes

Bien qu’il se redresse en intrajournalier, le prix du Dogecoin est encore loin de rompre fondamentalement sa trajectoire descendante à plus long terme. À la hausse, le prix DOGE fait face à plusieurs niveaux vitaux transformés en résistance après la forte correction de cette semaine. De plus, si l’action des prix peut remonter au-dessus de ce niveau, les investisseurs DOGE font face à une forte résistance, avec la moyenne mobile simple (SMA) sur 55 jours comme premier obstacle à 0,1137 $ et plus haut à 0,1357 $, puis la ligne de tendance descendante rouge, suivie par le SMA de 200 jours comme juste symétrique juste au-dessus et un niveau pivot historique.

Le prix DOGE n’a donc pas la possibilité de faire des mouvements significatifs à la hausse en raison du manque de crédibilité et du fait que la voie de la reprise se heurte à trop d’obstacles. Attendez-vous à une chute qui atteindra 0,0484 $, ce qui est un niveau bas crucial en avril 2021. Quelques centimes au-dessus, le niveau de support S3 mensuel est présent, ce qui pourrait rattraper la descente, mais il se fissurera une fois que Tether devra l’admettre. ne peut plus maintenir son ancrage ou, s’il fait défaut, ce qui ferait chuter le prix DOGE à 0,0070,0 $.

Graphique journalier DOGE/USD

Lorsque les investisseurs pourront être rassurés sur la stabilité financière des crypto-monnaies et de leurs actifs en stablecoins, attendez-vous à voir les investisseurs revenir avec encore plus d’argent à dépenser. Le prix DOGE verrait alors un rallye massif, perçant les plafonds mentionnés précédemment comme un couteau chaud dans le beurre. Le prix DOGE testerait alors rapidement le SMA de 55 jours à 0,1137 $ et pourrait dépasser le SMA de 200 jours et la ligne de tendance descendante rouge pour porter l’action des prix à 0,1900 $.