Bitcoin gagne plus que les actions à long terme, selon un économiste | Cryptomonnaie

Les récents krachs des marchés boursiers et des crypto-monnaies ont fourni une nouvelle chance d’observer de meilleures opportunités de rendement de la cryptomonnaie par rapport aux actions, selon plusieurs dirigeants de l’industrie.

Cette semaine, le marché de la cryptomonnaie a connu l’une de ses plus grosses ventes jamais enregistrées, la capitalisation boursière totale chutant de plus de 30 %, passant de 1,8 billion de dollars le 4 mai à 1,2 billion de dollars le 12 mai. Bitcoin (BTC), le plus grand numérique actif par capitalisation boursière, est tombé en dessous de 27 000 $ pour la première fois depuis fin 2020, perdant 30 % de valeur sur la même période.

Mais l’instabilité du marché n’a pas été exclusive à la cryptomonnaie. Le marché boursier a également connu l’un de ses pires moments depuis 2020, le Nasdaq Composite axé sur la technologie chutant de plus de 12 % sur la période, tombant en dessous de 12 000 points.

Des géants de la technologie comme Apple et Microsoft ont tous deux vu leur capitalisation boursière baisser d’environ 13 %, tandis que la capitalisation boursière de Tesla a chuté de 23 %, passant de 986 milliards de dollars à 754 milliards de dollars.

Les marchés des crypto-monnaies sont plus volatils que les actions et sont donc associés à des risques plus élevés, mais ils offrent également de plus grandes opportunités, a déclaré le PDG d’ANB Investments, Jaime Baeza, à Cointelegraph.

« Sur le long terme et sans trop entrer dans les détails, je pense que la crypto dans son ensemble offre de meilleures opportunités de risque-rendement », a déclaré Baeza.

La directrice financière du groupe Huobi, Lily Zhang, a fait des remarques similaires, déclarant que la volatilité de la crypto signifie qu’il y a « plus d’opportunités de réaliser des gains substantiels avec la crypto-monnaie ».

« Il est important de noter que nous sommes au milieu d’un nouveau cycle de hausse des taux de la Fed et que les crypto-monnaies et les actions technologiques peuvent être sujettes à des sorties de capitaux soudaines, les laissant vulnérables à de profondes corrections », a noté Zhang.

Selon Ryan Shea, économiste crypto chez la start-up fintech Trakx.io, la crypto a un bêta plus élevé sur le sentiment du marché que les marchés boursiers. Lorsque les investisseurs deviennent plus réticents à prendre des risques, le marché connaît des baisses de prix relativement plus importantes, mais cela signifie également des gains de prix relativement plus importants lorsque l’appétit pour le risque s’améliore, a déclaré Shea, ajoutant :

Notre vision à long terme est que certains crypto-actifs – des crypto-monnaies à offre fixe ou limitée comme Bitcoin – connaîtront des gains de prix supérieurs car ils offrent une meilleure réserve de valeur par rapport à la monnaie fiduciaire.

Selon le directeur financier de Huobi, la corrélation entre le marché de la cryptomonnaie et le marché boursier américain est forte depuis la fin de 2020. La corrélation de Bitcoin avec le S&P 500 atteignait 0,7 en janvier et est restée élevée depuis lors, a-t-elle ajouté.

« Compte tenu de cette corrélation, il est difficile de se prémunir contre la volatilité globale des prix du portefeuille lorsque les actifs sont répartis à la fois entre les actions et les crypto-actifs. Cependant, les investisseurs peuvent toujours lisser la volatilité en contrôlant leurs positions d’actifs risqués et en ajustant à la fois leurs stratégies d’allocation d’actifs et la variété d’actifs dans lesquels ils investissent au sein de ces deux classes d’actifs », a déclaré Zhang.

Au moment de la rédaction de cet article, les marchés de la cryptomonnaie connaissent une reprise significative, Bitcoin ayant augmenté d’environ 9 % au cours des dernières 24 heures, se négociant à 30 610 $, selon les données de CoinGecko. La crypto-monnaie a baissé de 23% au cours des 30 derniers jours.