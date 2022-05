Le rétablissement de Shiba Inu est stupéfiant, mais une hirondelle ne fait pas un été | Cryptomonnaie

Le prix du Shiba Inu devrait rebondir à 0,00001400 $ ou 0,00001708 $.

Le prix SHIB est toujours soumis à de nombreuses pressions baissières, car la tendance à la baisse est loin de se terminer.

La tourmente actuelle des pièces stables a un impact négatif sur les crypto-monnaies, ouvrant la voie à une baisse de SHIB vers 0,00000655 $, dépassant 0,00001000 $.

Le prix du Shiba Inu (SHIB) se redresse un peu après avoir subi des pertes massives et ressemblait plutôt à un cerf blessé dont la vie ne tient qu’à un fil. Ce n’est pas seulement la force du dollar et la correction du marché boursier, mais aussi le point faible des crypto-monnaies qui ont été exposés au total, Tether et Stablecoins remettant en cause leur crédibilité. Une crise existentielle n’est pas encore en cours, mais une fois que le prix du SHIB descendra en dessous de 0,00000655 $, une liquidation totale pourrait être à portée de main.

Le prix SHIB a le monde qui se demande qui interviendra pour attraper le premier domino qui tombe

Le prix du Shiba Inu est en train de tomber de son piédestal et a connu une sortie massive de capitaux ces derniers jours de bourse. Bien que les marchés semblent prêts à clôturer la semaine en réduisant certaines pertes ou même d’éventuels petits gains, cela ne signifie pas que tout est pardonné. Là où les investisseurs et les commerçants sont toujours heureux d’acheter la baisse, le prix SHIB ne voit pas de retour en volume.

Le prix SHIB a ce vent de face massif qui souffle sur son visage après que d’autres questions ont été soulevées sur Tether et Stablecoins. Étant donné que ce sont toutes des entreprises et des entreprises privatisées, ne fournissant aucun détail sur leurs soldes (car apparemment, elles ont peur de révéler la sauce secrète), à ​​tout moment maintenant, un Stablecoin pourrait faire défaut, déclenchant un effet domino massif sans sécurité intégrée car il n’y a pas une seule banque centrale mandatée pour intervenir et empêcher le prochain domino de tomber. Avec cette réévaluation du risque, SHIB devra corriger davantage et devrait être rejeté autour de 0,00001400 $ ou 0,00001708 $ et voir les baissiers utiliser ces poignées pour pousser le prix à la baisse près de 0,00000655 $.

Graphique journalier SHIB/USD

Du côté positif, seuls les gros titres révolutionnaires peuvent sauver la situation pour le moment, avec soit des gros titres indiquant qu’une trêve de paix a été conclue entre la Russie et l’Ukraine, soit que l’inflation ralentit dans le monde entier. Une fois que certains titres positifs traversent les fils, attendez-vous à ce que le prix SHIB perce les supports récents transformés en résistance et dépasse 0,00001708 $. Une reprise du volume d’achat pourrait être observée avec une confiance renouvelée, entraînant un SHIB cochant 0,00002282 $ avec la ligne de tendance ascendante verte, la moyenne mobile simple sur 55 jours et le pivot mensuel en tant que triple plafond à la hausse.