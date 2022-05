À quoi s’attendre du prix XRP alors que Ripple revient devant le tribunal avec la SEC | Cryptomonnaie

Le prix Ripple est revenu à 0,44 $, à temps pour la journée du géant du paiement devant le tribunal, se défendant contre les allégations de la SEC.

Les accusés de Ripple répondront au mémoire de la Securities & Exchange Commission sur les documents protégés par le secret professionnel de l’avocat.

Jason Foster, fondateur et président d’Empower Oversight, a récupéré les e-mails que le régulateur protège actuellement.

Le prix du XRP a récupéré les pertes du recul du 11 mai alors que le géant du paiement se prépare pour sa date d’audience SEC contre Ripple le 13 mai 2022. Les partisans du XRP ont récupéré et partagé les e-mails de William Hinman que la SEC cherchait à protéger.

Le prix XRP récupère les pertes avant la procédure SEC contre Ripple devant le tribunal

XRP a été témoin d’une vente massive plus tôt cette semaine dans le bain de sang cryptomonnaie qui a frappé Bitcoin et les altcoins. Le prix du XRP a effacé des gains de 19% mercredi avant de se rétablir complètement avant la journée du géant des paiements Ripple devant le tribunal avec la Securities & Exchange Commission (SEC).

La SEC a déposé un mémoire pour protéger les e-mails de l’ancien directeur de la division des finances d’entreprise William Hinman. Empower Oversight, une organisation à but non lucratif de dénonciateurs et de chercheurs, a affirmé que Hinman n’avait pas suivi les instructions que le bureau d’éthique de la SEC lui avait données. Le bureau d’éthique avait demandé à Hinman d’éviter les conflits liés à ses intérêts financiers dans Simpson Thacher, y compris la connexion de l’entreprise à l’Enterprise Ethereum Alliance, ou EEA.

Les e-mails ont maintenant fait surface et sont diffusés sur crypto Twitter. John Deaton, avocat et partisan du XRP, a partagé les détails dans un récent tweet :

@EMPOWR_us et @JsnFostr récupéré les e-mails ci-dessous. Si Hinman n’a pas soumis le discours à la sélection des conflits, c’est jeu et match. Le bureau d’éthique va être énervé et vouloir le jeter sous le bus si nous forçons cette enquête par des lettres du Congrès. pic.twitter.com/8j9Nwb0OZn – John E Deaton (@JohnEDeaton1) 11 mai 2022

Fait intéressant, l’organisation à but non lucratif Empower Oversight a demandé au SEC-OIG de mener une enquête sur l’échec du bureau d’Ethic à prévenir les conflits d’intérêts liés à la crypto-monnaie chez les cadres supérieurs.

Les e-mails de Hinman et le discours sont considérés comme essentiels dans le dossier de la SEC contre XRP puisque l’ancien directeur de la SEC était d’avis qu’Ethereum n’est pas une valeur mobilière et n’est donc pas soumis aux mêmes normes réglementaires tout en ayant un intérêt financier direct dans eux. Cela soulève des questions sur les affirmations de la SEC selon lesquelles XRP, un altcoin, est un titre.

Au tribunal aujourd’hui, les avocats de Ripple répondront au mémoire de la SEC sur les documents (e-mails de William Hinman) protégés par le secret professionnel de l’avocat.

XRP a effacé ses pertes et a enregistré des gains de 20,6 % aujourd’hui. Kevin Cage, un analyste crypto et trader a évalué la tendance des prix XRP et a fixé un objectif haussier de 0,86 $ suivi de 1,32 $ et 1,70 $ pour le prix de l’altcoin. Cage a comparé la tendance actuelle à mars 2020 et décembre 2020, lorsqu’un recul à 0,11 $ et 0,17 $ a été suivi d’une hausse de 1 000 % des prix.

Graphique XRP/USD