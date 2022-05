Soyez conscient de DeFi | Cryptomonnaie

Bitcoin a créé de nouvelles conditions sans précédent dans le monde financier car il a introduit une nouvelle monnaie mondiale et une nouvelle technologie unique de blockchain. L’avantage comparatif de Blockchain est qu’il offre des capacités de décentralisation avec transparence et sécurité dans des services complexes. Ethereum, à travers l’intégration de contrats intelligents, a jeté les bases de ces services complexes qui sont le début de la finance décentralisée, DeFi. Les contrats intelligents établissent les termes d’un accord entre les parties et sont exécutés automatiquement lorsque les termes sont respectés sans que les deux parties sachent qui est de l’autre côté de l’accord, et sans avoir besoin d’un quelconque courtier.

Ainsi DeFi, en tant qu’écosystème financier parallèle basé sur la technologie blockchain, simule l’écosystème financier central en fournissant des services qui, dans de nombreux cas, sont plus avancés, plus efficaces et moins chronophages que ceux offerts par l’écosystème financier traditionnel.

Plus précisément, dans un écosystème DeFi financier décentralisé, les personnes et les entités :

Ils peuvent déposer des crypto-monnaies afin de gagner des intérêts comme ils le feraient en déposant de l’argent dans n’importe quelle autre devise dans n’importe quelle banque.

Ils peuvent prêter et emprunter des actifs numériques.

Ils peuvent échanger leurs devises dans un échange décentralisé.

Ils peuvent négocier des produits dérivés de la même manière que les investisseurs institutionnels ou les grands investisseurs.

Ils peuvent assurer leur capital contre une crise, comme ils le feraient avec une compagnie d’assurance.

Ils peuvent fournir des liquidités aux bourses.

Ils peuvent vendre des œuvres d’art via NFT comme dans une galerie.

De plus, la caractéristique intéressante de DeFi est la capacité qu’il offre de synthétiser des services et des protocoles, ce qui signifie que différentes applications (dapps) et chaînes peuvent être combinées pour maximiser le retour sur investissement. Par exemple, un investisseur peut déposer une devise dans l’échange pour recevoir un certain rendement en ayant une autre nouvelle devise représentant le montant du dépôt. Il peut alors mettre en gage la nouvelle devise et emprunter une autre devise qu’il pourra utiliser à nouveau dans un autre échange avec un rendement supplémentaire. Le fait est que les possibilités offertes par les compositions via DeFi sont innombrables. De plus, une partie ou la totalité des bénéfices réalisés par DeFi sont distribués aux participants du système en récompense de la liquidité qu’ils offrent, ce qui entraîne des rendements accrus.

Pour pouvoir utiliser les services de DeFi, vous devez d’abord acquérir un portefeuille numérique auquel seul vous et personne d’autre n’a accès, ni l’État ni aucune autre entreprise avec laquelle vous faites affaire car une autre innovation de DeFi réside dans le fait que l’utilisateur joue le rôle de gardien. En d’autres termes, l’utilisateur est également le dépositaire. Cela comporte plusieurs risques, mais c’est un principe fondamental pour créer un système décentralisé. Un système sans médiation de tiers, sans procédures bureaucratiques. Un système qui sera littéralement ouvert à tous. L’absence d’intermédiaires soulage le système des frais et commissions, qui prélèvent une petite partie des personnes et des institutions financières dans le système de financement existant.

D’autre part, DeFi comporte plusieurs risques, principalement parce qu’il opère sans statut juridique clair ni autorités réglementaires. L’anonymat prévaut dans une large mesure, alors que les cas de tromperie sont nombreux. De plus, la vulnérabilité des contrats intelligents est une source importante de problèmes dans DeFi. Le code d’un contrat intelligent s’il comporte la moindre erreur, entraînera une perte d’argent. Dans ce cas, personne ne sera tenu responsable si l’utilisateur perd son argent à cause de l’erreur. Par conséquent, il est crucial de développer des solutions pour éliminer les erreurs humaines et les erreurs. Un autre gros problème avec les projets DeFi est que les transactions mettent beaucoup de temps à être confirmées ; de plus, les transactions sont coûteuses en période de congestion.

Le degré d’adoption de DeFi est difficile à prévoir. Malgré ses faiblesses, il s’agit d’une proposition de services financiers innovante qui devrait intéresser tout investisseur, à utiliser rapidement et efficacement. Le point critique est que toute personne qui décide de s’engager dans un financement décentralisé devra approfondir ses connaissances. Il est nécessaire de mettre à jour constamment les développements dans ce domaine. L’important est d’être constamment conscient des changements que peuvent apporter les financements décentralisés. Après tout, nous vivons dans un monde qui change rapidement. Plus tôt nous nous rendrons compte des changements qui s’opèrent dans le secteur financier, plus il nous sera facile de profiter des opportunités qui en découlent.