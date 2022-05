SafeMoon : pourquoi la patience est essentielle face aux niveaux de prix actuels | Cryptomonnaie

Le prix de SafeMoon a chuté de 85 % depuis le 5 janvier et est actuellement en train de remonter.

Bien que les données techniques présentent un signal haussier, les investisseurs doivent faire preuve de prudence.

Une clôture quotidienne en chandelier au-dessus de la barrière de résistance de 0,0009 $ invalidera la thèse baissière.

Le prix de SafeMoon n’a montré aucune retenue pour se diriger vers le sud depuis 2022. Cette baisse a fait perdre à l’altcoin la majorité de sa valeur, mais une doublure argentée est qu’il peut maintenant être tellement survendu que le prix de Safemoon pourrait être prêt à déclencher un rallye mineur.

Prix ​​SafeMoon au bord du gouffre

Le prix SafeMoon a franchi le niveau de support de 0,00096 $ et s’est écrasé de 65 % pour marquer la nouvelle barrière à 0,000357 $. Alors que la tendance à la baisse depuis janvier 2022 est peut-être devenue familière aux détenteurs, il pourrait y avoir une petite lueur d’espoir pour les investisseurs pariant sur la reprise des prix de Safemoon.

Le prix SafeMoon a formé des creux plus bas depuis février, tandis que l’indice de force relative (RSI) a établi des creux plus élevés. Cette formation technique est appelée divergence haussière et se traduit souvent par un pic de la valeur de l’actif sous-jacent.

C’est une perspective contrariante intéressante compte tenu du récit baissier, mais c’est également peu probable. Cependant, si le prix du Bitcoin augmente rapidement, cela pourrait aider à améliorer les chances et augmenter les chances que le prix de SafeMoon fasse de même. Dans un tel cas, l’altcoin pourrait déclencher une hausse de 103 % pour retester l’obstacle immédiat à 0,000962 $.

SAFFEMOON/USDT graphique sur 1 jour

Alors que l’espace crypto s’attend à un rallye de secours et est partiellement haussier à court terme, une augmentation soudaine de la pression de vente pourrait causer des problèmes à SAFEMOON.

Dans un tel cas, un chandelier quotidien clôturant au-dessus de la barrière de résistance de 0,0009 $ sera nécessaire pour invalider la thèse baissière du prix SafeMoon.