Terra ferme ses portes après que le prix de LUNA ait atteint près de zéro | Cryptomonnaie

La communauté coréenne de milliers de commerçants de Terra, qui a débuté en 2019, a été officiellement fermée.

Les efforts du Conseil de la Fondation Do Kwon et Luna pour récupérer les jetons Terraform Lab LUNA et UST ont échoué.

Les réserves de Luna Foundation Guard ont chuté à 60,94 millions de dollars en jetons Avalanche et à 10,31 millions de dollars en UST.

La blockchain Terra a été interrompue à plusieurs reprises depuis le 11 mai en raison du désancrage de TerraUSD (UST) et de l’instabilité de la liquidité entre les bourses. LUNA s’est écrasé à près de zéro, malgré le plan de récupération de Do Kwon et la brûlure massive de l’UST.

LUNA de Terra sur le chemin de zéro alors que la blockchain s’arrête

LUNA, le jeton sœur du stablecoin controversé TerraUSD (UST), s’est effondré à près de zéro alors que la blockchain Terra a été arrêtée plusieurs fois depuis le 11 mai 2022. Plusieurs échanges et plateformes comme Binance Futures, Bybit et eToro ont retiré LUNA à la lumière de l’instabilité et la liquidité instable.

La communauté coréenne non officielle de Terra, qui a débuté en 2019 et comprenait des milliers d’investisseurs, a été fermée. Les derniers mots de l’administrateur avant de fermer la communauté étaient :

C’est vraiment fini… Les validateurs partent aussi… Il va vendre la maison et s’enfuir

Do Kwon, le PDG de Terraform Labs, est inactif sur Twitter depuis le 11 mai 2022. Kwon a disparu après avoir révélé un plan détaillé étape par étape pour brûler l’UST à 4x le taux actuel et réduire son approvisionnement pour restabiliser son ancrage.

La récupération par le conseil de la Luna Foundation Guard (LFG) de LUNA et UST du laboratoire Terraform a failli échouer alors que les réserves chutent à 71,26 millions de dollars et que les deux jetons ne parviennent pas à récupérer.

Les réserves actuelles de la fondation se composent de 60,94 millions de dollars en jetons Avalanche et de 10,32 millions de dollars en UST.

Réserves de la Luna Foundation Guard (LFG)

Fait intéressant, GAM Holding, une société de gestion d’actifs indépendante basée en Suisse, a proposé de sauver l’UST de Terra. La société est actuellement en pourparlers avec la direction de Terra et a proposé entre 2 et 3 milliards de dollars pour absorber l’offre excédentaire d’UST dans la vente actuelle à l’échelle du marché.

La décision du gestionnaire d’actifs pourrait rétablir l’arrimage de l’UST à 1 $. Peter Sanderson, PDG de GAM, déclare :