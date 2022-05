Prédiction hebdomadaires Bitcoin : plusieurs scénarios arrivent à la même conclusion baissière | Cryptomonnaie

L’action des prix Bitcoin montre une confluence que le crash est susceptible de toucher le fond à 19 500 $.

Pour l’instant, BTC semble prêt pour un rallye de récupération à 32 500 $, c’est-à-dire le point de contrôle du volume de 2021.

Une clôture hebdomadaire en chandelier au-dessus de 52 000 $ déclenchera une course haussière pour l’écosystème crypto.

Le prix du bitcoin montre des configurations intéressantes à partir de plusieurs périodes qui suggèrent une confluence. Cette convergence se produit pour les perspectives haussières à court terme ainsi que pour le scénario baissier macro pour BTC.

Les perspectives macro révèlent que la BTC est sous pression

Le prix du bitcoin a chuté de 61 %, passant de son sommet historique à 69 000 $ à un creux récemment formé à 26 591 $. Cette baisse massive survient alors que BTC a franchi la configuration du drapeau baissier le 5 mai. Alors que le modèle de continuation prévoit une baisse de 52 % à 17 803 $, plusieurs techniques arrivent à une conclusion similaire.

Le graphique hebdomadaire, comme indiqué ci-dessous, contient le profil de volume pour 2020, 2021 et 2022. Les données les plus accrocheuses se trouvent dans les profils 2020 et 2021. L’indicateur montre que pratiquement aucun volume n’a été échangé, le prix du Bitcoin ayant augmenté de 556 % entre le 7 septembre 2020 et le 12 avril 2021.

Pour être précis, ce vide de volume se produit entre la fourchette de prix allant de 11 891 $ à 29 424 $. En raison de la nature exponentielle du marché, le prix du Bitcoin a rapidement augmenté, laissant derrière lui des inefficacités.

La conclusion de ces données est que le crash en cours pourrait voir le BTC fondre à 11 891 $ dans un scénario extrêmement désastreux. Cependant, l’utilisation des données de l’indicateur de profil de volume s’étendant de 2019 à 2022 montre que la première ligne de défense est à 19 500 $.

Par conséquent, le saignement à 11 891 $ pourrait être cautérisé prématurément à ce niveau, ce qui pourrait potentiellement servir de fond macro. Fait intéressant, de nombreux investisseurs s’attendent à ce que BTC se stabilise autour de ce niveau.

Robert Kiyosaki, le célèbre auteur de « Rich Dad, Poor Dad », a commenté.

CRASHAGE DE BITCOINS. Bonne nouvelle. Comme indiqué dans les tweets précédents, j’attends que Bitcoin tombe en panne à 20k. Attendra ensuite le test du fond qui pourrait être de 17 000 $. Une fois que je sais que le fond est dedans, je recule le camion. Les accidents sont les meilleurs moments pour devenir riche. Prends soin.

Alors que les données techniques d’une période plus longue suggèrent la possibilité d’une accentuation du crash, les perspectives à court terme ne sont pas aussi sombres. Les techniques de la période inférieure laissent entrevoir la possibilité d’un rallye de secours mineur.

Graphique BTC/USDT sur 1 semaine

Le prix du Bitcoin rebondit, mais temporairement

Les données Bitcoin CME (Chicago Mercantile Exchange) montrent qu’il existe des lacunes dans son action sur les prix à plusieurs niveaux. Ces vides se forment souvent le week-end lorsque le CME arrête de négocier mais que les marchés de la cryptomonnaie continuent.

En raison des mouvements inhérents des prix au comptant, les données CME pour BTC produisent ces lacunes, qui sont comblées à une date ultérieure lorsque le prix du Bitcoin s’y négocie. Parfois, ces lacunes servent de prophétie auto-réalisatrice.

Au moment d’écrire ces lignes, il y a trois écarts à noter – 19 080 $ à 18 415 $ à 19 080 $, 26 535 $ à 23 795 $ et 35 180 $ à 34 445 $.

Alors que la première fourchette correspond parfaitement aux aspects techniques discutés dans la perspective macro ci-dessus, les écarts restants sont importants dans une perspective à court terme. Bien que BTC ait plongé dans l’écart de 26 535 $ à 23 795 $, les traders semblent intervenir.

En conséquence, le prix du Bitcoin a lancé son rallye de secours. Si cette perspective haussière persiste, il y a de fortes chances que la tendance haussière comble d’abord l’écart avec le nord. Il est intéressant de noter que le niveau de résistance inversée du support macro à 34 752 $ est également présent dans cette gamme. Par conséquent, la hausse est plafonnée à environ 35 000 $.

Au total, le run-up mineur constituerait une ascension de 15% dans les heures ou jours à venir.

Graphique BTC/USD CME sur 1 jour

Alors que les choses s’améliorent pour le prix du Bitcoin dans une perspective à court terme, la confluence de l’objectif du drapeau baissier, les perspectives du profil de volume et les données du CME indiquent toutes qu’un nouvel effondrement du prix du Bitcoin est probable.

Par conséquent, les investisseurs doivent faire preuve de prudence et ne pas devenir euphoriques si le BTC ou les altcoins commencent à se rallier. De plus, si le prix du Bitcoin produit une clôture hebdomadaire supérieure à 35 000 $, les choses pourraient commencer à se retourner prématurément.

Cependant, une invalidation de la thèse baissière ne se produira qu’après la clôture hebdomadaire d’un chandelier au-dessus de 52 000 $. Ce mouvement produirait un plus haut plus élevé d’un point de vue macro et laisserait entendre que les haussiers sont de retour.

Dans un tel cas, le prix du Bitcoin atteindra le niveau psychologique de 60 000 $ et finira par atteindre son sommet historique à 69 000 $.