L’appel de Yellen pour une innovation crypto «responsable» est juste | Cryptomonnaie

Le membre du Congrès de Pennsylvanie, Glen Thompson, a proposé un plan réfléchi et bien formulé pour la « réglementation de la cryptomonnaie » qui s’aligne sur les propositions du département du Trésor américain.

Janet Yellen, s’exprimant récemment à l’Université américaine, a fait des remarques savantes et sensées sur la bonne approche pour réglementer les monnaies et les actifs numériques, l’innovation et les politiques qui les entourent.

Le secrétaire au Trésor américain a noté la croissance explosive du secteur de 14 milliards de dollars à 3 billions de dollars en seulement cinq ans et ses origines, évoquant même la solution du livre blanc original de Bitcoin pour empêcher que les mêmes actifs numériques ne soient dépensés deux fois, une critique clé des systèmes précédant Bitcoin.

Yellen a déclaré que « le rôle du gouvernement devrait être d’assurer une innovation responsable – une innovation qui fonctionne pour tous les Américains, protège nos intérêts de sécurité nationale et notre planète, et contribue à notre compétitivité et à notre croissance économiques. Une telle innovation responsable doit refléter un dialogue public-privé réfléchi et tenir compte des nombreuses leçons que nous avons apprises tout au long de notre histoire financière. Ce genre de pragmatisme nous a bien servi dans le passé et je pense que c’est la bonne approche aujourd’hui. »

Adelle Nazarian est la PDG de l’American Blockchain PAC, qui protège l’innovation dans la blockchain et les actifs numériques aux États-Unis et s’oppose à la législation qui limite la croissance des actifs cryptomonnaies.

Dans une récente interview avec le Huffington Post sur la législation en matière de cryptomonnaie, j’ai observé que nous avions besoin de nouvelles règles, d’un langage et d’un cadre plus élastique pour les offres initiales de pièces (ICO) compatibles avec la lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et la connaissance de votre client (KYC ) une réglementation qui permettrait à l’innovation de continuer à prospérer.

Le PAC américain Blockchain que je dirige en tant que PDG a salué les directives solides du secrétaire Yellen pour un processus de développement d’une structure juridique et réglementaire visant à protéger le public tout en créant un climat propice à l’innovation. En l’occurrence, le représentant Glen « GT » Thompson (R-Pa.) a considérablement fait progresser ce processus en proposant un « plan directeur de la crypto-réglementation » réfléchi et bien formulé.

Les « principes Thompson » offrent un cadre pour les échanges de matières premières numériques, l’enregistrement volontaire et les dépositaires qualifiés de matières premières numériques. Ils offrent également un processus amélioré pour créer des produits numériques ; fournir une comptabilité complète des actifs et passifs en stablecoins ; pour protéger les clients utilisant des pièces stables et enregistrer les utilisateurs de produits numériques adossés à des actifs. Ils se conformeraient et s’appliqueraient aux produits numériques prévendus.

Ces propositions respectent le processus prescrit par la secrétaire Yellen. Prenons l’exemple de l’inscription volontaire proposée :

« Les lieux de négociation opteraient pour le [Commodity Futures Trading Commission] Régime d’échange de marchandises numériques ou rester réglementé en vertu de licences individuelles d’émetteur de fonds d’État. Les plates-formes de négociation seront incitées à choisir la réglementation CFTC pour réduire leurs charges réglementaires en ne faisant face qu’à un seul régulateur, être éligibles pour offrir des opérations à effet de levier et être le point d’entrée de nouveaux produits numériques pour le public de détail. »

Selon le Service de recherche du Congrès, 49 États exigent l’enregistrement en tant qu’émetteurs d’argent. Cela coûte des millions de dollars et des années de travail à travers les labyrinthes bureaucratiques suivis par des exigences de conformité onéreuses et continues pour en faire une réalité. Ce processus est prohibitif pour la plupart des startups, réduisant l’innovation sans fournir une protection publique supplémentaire significative. Permettre aux entreprises de choisir le « guichet unique » honore le conseil de pragmatisme du secrétaire Yellen.

Le Congrès et l’industrie des services financiers comprennent enfin que la crypto-monnaie n’est pas simplement une autre illusion populaire extraordinaire ou le résultat de la folie des foules. La blockchain (à partir de laquelle les crypto-monnaies sont fabriquées) est fondamentale pour de nombreuses technologies émergentes importantes telles que les jetons non fongibles, le Web 3 et le métaverse.

Et le décret du président Joe Biden sur « Assurer le développement responsable des actifs numériques » appelle à l’atténuation des risques tout en reconnaissant que « les États-Unis ont intérêt à s’assurer qu’ils restent à l’avant-garde du développement et de la conception responsables des actifs numériques et de la technologie qui sous-tend les nouvelles formes de paiements et de flux de capitaux dans le système financier international. … »

La Maison Blanche, le secrétaire au Trésor et les membres du Congrès, y compris le représentant Thompson et les présidents du Congressional Blockchain Caucus – les représentants Bill Foster (D-Ill.), Darren Soto (D-Fla.), Peter Schweikert ( R-Arizona) et Tom Emmer (R-Minn.) – sont des représentants du secteur en plein essor des registres distribués, tout comme l’American Blockchain PAC.

Les mandants du dialogue public-privé salué par le secrétaire Yellen sont déjà réunis. Il est temps que toutes ces parties se réunissent dans la salle de conférence du secrétaire.

Une telle conversation favoriserait le respect du président Biden et du secrétaire Yellen pour la sécurité publique, maintiendrait l’Amérique à l’avant-garde du développement responsable et façonnerait l’avenir des actifs et de la technologie numériques.