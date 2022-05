First Mover Asia : L’effondrement planétaire de Terra supprime les prêts cryptomonnaies ; Chute des altcoins | Cryptomonnaie

Les données suggèrent que de nombreux commerçants déplacent leurs actifs des protocoles DeFi ; le bitcoin se redresse après être tombé en dessous de 26 000 $ dans les échanges de jeudi.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix ​​: Bitcoin lutte ; les altcoins s’en sortent moins bien.

Insights : L’implosion de Terra menace les protocoles de prêt cryptomonnaie.

Avis du technicien: BTC est survendu et pourrait voir un rebond de soulagement à court terme.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 29 127 $ + 1 %

Éther (ETH) : 1 968 $ -5,1 %

Les plus gros gagnants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Bitcoin CTB +1,0 % Monnaie Argent Bitcoin BCH +0,4 % Monnaie

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Solana SOL −10,2 % Plate-forme de contrat intelligente Cosmos ATOME −9,1 % Plate-forme de contrat intelligente EOS EOS −9,0 % Plate-forme de contrat intelligente

Un autre jour inoubliable pour les cryptos

Bitcoin a eu un jeudi inoubliable. À propos des altcoins, moins on en dit, mieux c’est.

Après avoir atteint un nouveau creux de 16 mois plus tôt dans la journée, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière s’échangeait récemment à 29 100 $, en légère hausse au cours des dernières 24 heures. Ce n’était guère réconfortant pour les investisseurs qui l’ont vu plonger avec d’autres actifs numériques ces derniers jours, emportés par les craintes des investisseurs suite à l’effondrement du stablecoin terraUSD (UST) par rapport à son ancrage au dollar 1: 1. Bitcoin était déjà sous le choc de préoccupations plus larges concernant une inflation élevée et des troubles géopolitiques.

Pourtant, d’autres crypto-monnaies ont fait bien pire, signe de l’environnement à risque qui pousse les investisseurs à s’éloigner rapidement de tout actif présentant une odeur de risque. Ether, se négociait à environ 1 960 $, en baisse d’environ 5 % après avoir plongé sous 1 800 $ plus tôt dans la journée, la première fois depuis juillet dernier, il était tombé en dessous de 1 800 $. Dans une mer de crypto-rouge majeur, SOL, CRO, ADA et MATIC ont chacun baissé d’environ 10% à un moment donné. SAND et ATOM étaient en baisse de 14,5% et 9%, respectivement.

Pendant ce temps, le jeton LUNA de Terra blockchain a plongé en dessous de 2 cents jeudi, incitant les validateurs à brièvement arrêter le réseau pour mettre en œuvre un correctif qui empêcherait de nouveaux acteurs de miser dessus. Il y a à peine un mois, LUNA avait atteint un sommet de 120 $. L’UST s’échangeait récemment à environ 33 cents, en baisse d’environ 54 %.

Les marchés boursiers ont fait mieux, se redressant tard pour finir légèrement en baisse par rapport à leur point de départ. Pourtant, la hausse des prix pesait lourd alors qu’un rapport publié jeudi a révélé que les taux hypothécaires avaient grimpé à 5,3 %, leur taux le plus élevé depuis 2009.

Dans une interview accordée jeudi à l’émission de radio publique Marketplace, le président de la banque centrale américaine, Jerome Powell, a déclaré qu’il ne pouvait pas garantir un atterrissage économique en douceur alors que la Fed augmente les taux d’intérêt pour maîtriser l’inflation. « Que nous puissions exécuter un atterrissage en douceur ou non, cela peut en fait dépendre de facteurs que nous ne contrôlons pas », a déclaré Powell.

« Les chiffres d’inflation plus élevés que prévu aux États-Unis ont incité les investisseurs à s’orienter vers la vente d’actifs risqués, ce qui a également un impact sur les crypto-monnaies », a écrit Daniel Takieddine, PDG de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord de la société de courtage BDSwiss, dans un email. « Le mouvement vers une hausse rapide des taux d’intérêt pourrait maintenir les crypto-monnaies sur une tendance glissante pendant une plus longue période, alors que les investisseurs se tournent vers des actifs plus sûrs. »

Il a ajouté: « Cette tendance baissière est encore exacerbée par le récent krach du TerraUSD, qui a perdu son ancrage à l’USD par une large marge. Sa baisse de valeur a érodé la confiance des investisseurs dans les marchés de la cryptomonnaie et dans le concept de stablecoin en particulier . »

Marchés

S&P 500 : 3 930 -0,1 %

DJIA : 31 730 -0,3 %

Nasdaq : 11 370 -0,06 %

Or : 1 820 $ -1,8 %

Connaissances

L’implosion de Terra menace les protocoles de prêt crypto

Le prêt crypto, l’épine dorsale de la finance décentralisée (DeFi), a été construit dans les décombres du crash induit par COVID-19 de mars 2020. La logique qui prévaut derrière le prêt crypto est de fournir une rampe de départ plus fluide que la vente rapide, ce qui déprime des prix.

Mais alors que l’effondrement des jetons LUNA et UST de Terra a envoyé des ondes de choc dans l’ensemble de l’industrie, accélérant la baisse du prix du bitcoin, faisant tomber le lien et réitérant les inquiétudes des institutions et des régulateurs quant à la viabilité de la classe d’actifs, le prêt crypto apparaît être sa prochaine victime.

Les données suggèrent maintenant qu’il y a une cavalcade de personnes à la recherche d’une sortie.

La valeur totale verrouillée pour DeFi est de 150 milliards de dollars, contre un peu moins de 240 milliards de dollars au début de l’année et de 230 milliards de dollars il y a un mois, selon les données de Glassnode.

Les données suggèrent que de nombreux commerçants déplacent leur crypto hors des protocoles DeFi et dans des pièces stables comme l’USDC avec des plans pour les racheter (les pièces stables comme l’USDC et l’USDT peuvent être échangées contre des dollars américains sur demande).

Valeur totale verrouillée (Glassnode)

L’offre d’USDC, utilisée par les institutions et les commerçants basés aux États-Unis en raison de sa conformité réglementaire, est maintenant juste en dessous de 48,5 milliards de dollars, contre 53 milliards de dollars début mars. Une tendance similaire est observée avec les données de Glassnode sur les positions nettes de change. Depuis la mi-avril, il est passé au rouge, s’accélérant maintenant avec Glassnode signalant des sorties quotidiennes de l’ordre de 2 milliards de dollars.

Dans le même temps, des protocoles de prêt comme Compound signalent de fortes baisses de l’offre de pièces stables. Compound, par exemple, fait état d’une baisse de 11 % de l’offre de l’USDC. Pendant ce temps, les trackers de gaz montrent qu’au cours de la semaine dernière, les frais de gaz de l’USDC ont augmenté de 175%, tandis que l’utilisation de gaz au protocole de prêt Aave a augmenté de 705% au cours de la semaine dernière.

Les prix du protocole de prêt ne prennent pas bien ce tiret pour la sortie. Dans l’ensemble, les jetons des principaux protocoles de prêt sont en baisse, avec une baisse de 53 % au cours de la semaine dernière. Celsius a chuté de 55,6 % au cours de la semaine dernière et le composé a chuté de 49 % pendant cette période.

Principaux prêts/emprunts de pièces

Malgré moins d’USDC en circulation, il ne semble pas y avoir d’augmentation particulière de la demande. Compte tenu du marché baissier à venir, le rythme des échanges diminuera probablement et les investissements prévus dans l’infrastructure de cryptomonnaie pourraient ralentir. Le cas et le point en sont le rendement offert par les prêts syndiqués d’Alameda Research alimentés par le protocole Maple Finance.

Montants des prêts (Érable)

Le dernier prêt d’Alameda libellé en USDC, qui a été lancé la semaine dernière juste au moment où la crise de Luna a émergé, n’offre désormais qu’un rendement de 6,5 %. Lorsque le projet a débuté en novembre dernier, 8,5 % était le rendement disponible. Bien qu’il y ait moins d’USDC disponible, Alameda anticipe un ralentissement et n’en a pas le même besoin.

La bonne nouvelle de cette crise est que de nombreuses parties de l’infrastructure entourant la cryptomonnaie continuent de tenir. L’USDC et le BUSD de Binance sont toujours à $, et les rachats – même à partir d’un lien qui a été brièvement retiré de son ancrage – sont traités sur demande.

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre le support/résistance avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) semble être survendu sur les graphiques, ce qui précède généralement une hausse à court terme des prix.

La crypto-monnaie a baissé vers 25 400 $ jeudi après-midi avant de remonter rapidement au-dessus du niveau de support de 27 000 $.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est le plus survendu depuis janvier, qui a précédé un rallye de soulagement de 30 %. Cette fois, cependant, une dynamique négative à long terme pourrait limiter les mouvements haussiers autour du niveau de résistance de 35 000 $.

De plus, BTC a enregistré un signal d’inversion de contre-tendance sur le graphique journalier, selon les indicateurs DeMARK. Cela signifie que la pression de vente pourrait diminuer au cours des prochains jours à mesure que les acheteurs reviendront de la touche. Une autre clôture quotidienne au-dessus de 30 000 $ confirmerait le signal de contre-tendance, bien qu’il y ait peu de chances d’une hausse significative à partir d’ici.

Événements importants

HKT/SGT(UTC) : Ventes de logements neufs de l’Association australienne de l’industrie du logement (mois/avril)

10 h HKT/SGT (2 h UTC) : Discours de Michele Bullock, gouverneure adjointe à la Reserve Bank of Australia

15h HKT/SGT (7h UTC) : Discours de Luis De Guindos, vice-président de la Banque centrale européenne