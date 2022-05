Le modèle Ethereum Prix Head and Shoulders prévoit une baisse à 1400 $ | Cryptomonnaie

Le prix Ethereum repère un modèle classique Head & Shoulders.

Le prix d’Ethereum est à mi-chemin de l’objectif visé.

L’invalidation de la perspective baissière est une brèche au-dessus de 2725 $.

Le prix des ETH met en place un schéma de trading classique, une opportunité de short pourrait se présenter dans les jours à venir.

Le prix de l’ETH pourrait présenter une configuration commerciale baissière

Le prix d’Ethereum se négocie actuellement à 1935 $ alors que les baissiers se sont enfoncés dans le territoire des prix les plus bas pour 2022. La vente des prix d’Ethereum est principalement corrélée au sentiment général sur le marché de la cryptomonnaie concernant les arguments sécurité contre actifs, les corrélations NASDAQ et le plus récent Scandale algorithmique stablecoin LUNA / UST, qui pose la question de la durabilité pour les autres crypto-monnaies dans l’espace.

La vente des prix Ethereum est assez puissante selon l’indicateur de profil de volume. Les techniques dépeignent un modèle classique de tête et d’épaules, qui prévoit un objectif de prix de 1400 $. Actuellement, le prix de l’ETH est à peu près à mi-chemin de l’objectif et pourrait probablement revenir à la hausse avant de faire le prochain mouvement vers le bas. Une configuration commerciale baissière pourrait se présenter dans les jours entre 2100 $ et 2400 $, mais le scénario ne s’est pas suffisamment matérialisé pour donner un point d’entrée spécifique.

Graphique ETH/USDT sur 2 jours

Dans l’ensemble, l’invalidation de la tendance baissière sera une brèche au-dessus de 2725 $. Si les haussiers peuvent dépasser cet objectif, les perspectives baissières seront annulées. Le prix de l’ETH pourrait viser 3800 $, ce qui entraînerait une augmentation de 100 % par rapport au prix actuel d’Ethereum.