Le prix de SafeMoon va à l’encontre de la tendance avec des gains à deux chiffres | Cryptomonnaie

L’action des prix SafeMoon est une valeur aberrante pour la journée, surperformant la majeure partie du marché avec un gain intrajournalier substantiel.

L’action à la baisse des prix reste la direction la plus probable jusqu’à ce qu’une tendance haussière claire soit établie.

Les déboires dans l’action des prix devraient se poursuivre.

L’action des prix de SafeMoon a été un exemple classique de volatilité et de scies circulaires. Lors de la séance de jeudi, SafeMoon a augmenté de près de 130 %. Cependant, presque tous ces gains ont été rapidement vendus. Malgré la vente, SafeMoon est toujours 30% plus élevé pour la journée.

L’action sur les prix de SafeMoon développe des opportunités commerciales pour les deux côtés du marché

Le prix de SafeMoon a développé l’une des plus fortes volatilités depuis des mois. Le résultat de ces fluctuations de prix sauvages est une opportunité de capitaliser sur le côté long ou court du marché.

Il existe une configuration théorique de vente à découvert pour le prix SafeMoon avec un ordre stop de vente à 0,00040 $, un stop loss à 0,00045 $ et un objectif de profit à 0,000050 $. Cette configuration représente une récompense de 3: 1 pour le risque, avec un stop beaucoup plus serré en raison de sa proximité avec les plus bas historiques précédents. Pour cette raison, un stop suiveur à deux cases serait bénéfique pour se protéger contre tout éventuel coup de fouet.

SafeMoon/USDT $0.00005/3-box Reversal Point and Figure Chart

La mise en garde avec le commerce à découvert théorique est que l’entrée doit provenir d’au moins un triple fond. Cela signifie que le prix SafeMoon devrait imprimer une colonne d’inversion de X, puis une autre colonne de O deux fois pour déclencher cette entrée courte. Il est invalidé si la longue entrée ci-dessous se déclenche en premier.

Sur le côté long du commerce des prix SafeMoon, il existe une configuration hypothétique avec un ordre d’achat stop à 0,00075 $, un stop loss à 0,00060 $ et un objectif de profit à 0,00050 $. Cette configuration commerciale représente une récompense de 3,33: 1 pour le risque. De plus, un stop suiveur à deux cases aiderait à se protéger contre tout profit réalisé après l’entrée.

SafeMoon/USDT $0.00005/3-box Reversal Point and Figure Chart

L’entrée est basée sur l’évasion au-dessus du triangle symétrique et au-dessus d’un double sommet. L’opération longue hypothétique est invalidée si l’entrée courte se déclenche en premier.