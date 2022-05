Pourquoi l’effondrement des prix de Cardano ramènera ADA à 1 $ | Cryptomonnaie

Le prix de Cardano a chuté de près de 23 % lors de la séance de bourse de jeudi.

Le volume entrant massif montre que le fond est probablement pour ADA.

Plusieurs cycles temporels complètent l’action des prix pour une nouvelle tendance haussière pour Cardano.

L’action des prix de Cardano a été l’une des plus baissières de son histoire. En fait, la période de neuf mois allant de septembre 2021 à mai 2022 est sans doute l’action sur les prix la plus dévastatrice que Cardano ait jamais connue. Cependant, un creux a peut-être été trouvé et une reprise du marché haussier devrait se produire bientôt.

Le prix Cardano récupère la quasi-totalité de ses pertes quotidiennes lors de la dernière session de New York

Le prix de Cardano est sur la bonne voie pour retracer la quasi-totalité de son effacement de près de 23 % pour la journée. Le volume quotidien (non affiché) est jusqu’à présent le troisième volume échangé le plus élevé de 2022 et le troisième plus élevé depuis le record absolu atteint en septembre 2021. Le volume augmente régulièrement en moyenne quotidienne depuis la mi-avril 2022. – et si le volume précède le prix, alors ADA est prêt à rebondir et à rebondir fort.

De nouveaux creux de quinze mois ont été atteints pour le prix de Cardano, poussant ADA dans la zone de valeur de 0,30 $ pour la première fois depuis février 2021. Le support a été trouvé primaire à 0,40 $, où le retracement de Fibonacci à 88,6 % et juste au-dessus d’un nœud de volume élevé dans le volume 2021 Profil.

Graphique quotidien ADA/USD Ichimoku Kinko Hyo avec le carré d’une plage de Gann

Du point de vue du cycle temporel, il existe plusieurs raisons pour lesquelles le prix de Cardano s’inversera et amorcera une nouvelle tendance haussière prolongée.

Kumo Twist le 13 maie. Plage de 50 % du carré de Gann actuel d’une plage Cycle Ganny de 240 jours de l’année intérieure (tend à être un plus bas si le marché est dans une tendance haussière) 49 – 52 jours Gann ‘cycle de la mort’ (met souvent fin aux mouvements de soufflage – comme ce que ADA a vécu cette semaine).

La zone de résistance initiale que le prix de Cardano aimera faire face est le retracement de Fibonacci de 50 % dans la zone de valeur critique de 1,00 $. Le niveau de prix de 1 $ déterminera probablement la direction du prix de Cardano pour le reste de 2022.