Le prix LUNA est-il irrécupérable à ce stade | Cryptomonnaie

Le prix de LUNA chute à 0,01 $.

Le prix de Terra Luna ne montre aucun signe de reprise.

Les traders doivent considérer LUNA comme un actif non commercial jusqu’à nouvel ordre.

Le prix LUNA est l’un des plus gros crashs de l’histoire de la cryptomonnaie. L’action imprévisible des prix devrait se poursuivre.

Le prix LUNA est un gros point d’interrogation

Le prix de Luna est tombé à 0,01 $ astronomique par rapport à une ouverture hebdomadaire de 64 $. À ce stade, en regardant la taille de la bougie baissière, il est difficile de prédire une action sur les prix. Il est difficile de prédire une action des prix après cet effondrement sans précédent.

Les créateurs de Terra Luna devront probablement consacrer un temps considérable aux relations publiques, à la presse et à la réponse aux investisseurs. Do Kwon, PDG de Terraform Labs, a récemment évoqué l’échec de l’entreprise en assurant aux investisseurs qu’il aiderait la communauté à « se sortir » de la faillite désastreuse de la cryptomonnaie.

LUNA/Graphique 1 semaine

Investir dans le prix actuel de LUNA est purement un pari spéculatif car il n’y a aucun moyen de prévoir un mouvement probable dans les deux sens à l’aide d’une analyse technique. Ainsi, il est probablement préférable d’éviter l’action des prix LUNA et de laisser les choses exploser. Comme plus de preuves graphiques sont affichées dans quelques semaines, il peut y avoir une possibilité de prévoir le prochain mouvement. Pour l’instant, le prix LUNA doit être considéré comme un actif numérique non commercial jusqu’à nouvel ordre.