Le prix Dogecoin se prépare pour un scénario de capture de couteau, des objectifs aussi bas que 0,01 $ | Cryptomonnaie

Le prix DOGE se vend sous un faible volume.

Le prix du Dogecoin se rapproche d’un canal ascendant historique.

Malgré les perspectives baissières à court terme, le biais à plus long terme pourrait rester haussier si DOGE parvient à se maintenir au-dessus de 0,0056.

Le prix Dogecoin a de la place pour tomber. De plus, les investisseurs doivent garder à l’esprit le point d’invalidation macro à partir de maintenant.

Le prix Dogecoin est un couteau en baisse

Le prix Dogecoin subit une vente drastique car le prix Dogecoin a balayé une année de liquidité en une semaine seulement. Le prix du DOGE est tombé en dessous de la bougie engloutissante haussière d’Arill 2021, ce qui a probablement secoué de nombreux investisseurs à long terme. Le prix DOGE est actuellement inférieur de 30% au prix d’ouverture de cette semaine, se négociant à 0,0853 $.

Le prix du Dogecoin pourrait probablement tomber dans la ligne de tendance historique dans les semaines à venir. Le premier objectif à voir une réaction pourrait être le niveau de 0,05 $ ; cependant, le prix DOGE pourrait chuter de l’autre côté du canal à 0,01 $ et maintenir toujours une perspective macroéconomique haussière avec des objectifs à long terme bien supérieurs à 1,00 $. Ainsi, les investisseurs doivent envisager une approche du coût moyen en dollars car attraper le couteau Doge nécessite jusqu’à 80% de coussin par rapport au prix DOGE actuel. Il convient de noter que le prix Dogecoin se vend sous un faible volume, ce qui ajoute une confluence supplémentaire que la correction finira par se terminer, et une autre course haussière se produira un jour.

Graphique DOGE/USDT sur 1 semaine

L’invalidation du décompte haussier se situe à la première vague impulsive, qui a lancé la légendaire course haussière DOGE à 0,0056 $. En aucun cas, les traders ne devraient pouvoir franchir ce niveau. Si ce scénario baissier devait se produire, toute la tendance haussière du prix DOGE serait annulée. Les baissiers pourraient balayer en toute confiance des plus bas historiques, ce qui entraînerait une baisse de 100 % par rapport au prix actuel du Dogecoin.