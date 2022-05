Le prix du bitcoin présente une opportunité d’achat malgré les pertes de Coinbase au premier trimestre et les craintes de garde | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin continue de faire face à une pression de vente, mais des signes de soulagement se développent.

L’effondrement du prix LUNA de Terra ajoute plus de peur, d’incertitude et de doute au marché.

Une longue opportunité agressive pour Bitcoin reste active.

Le prix du Bitcoin a atteint de nouveaux creux en 2022 aujourd’hui, mais les traders ont depuis récupéré toutes ces pertes et sont devenus BTC positifs. Cependant, des craintes fondamentales plus larges continuent d’affliger Bitcoin et le marché de la crypto-monnaie dans son ensemble.

Coinbase(NASDAQ : COIN) avertit que votre Bitcoin et d’autres crypto-monnaies pourraient être perdus

Coinbase et Bitcoin sont tombés en tandem cette semaine. Coinbase a annoncé mardi ses bénéfices et a annoncé une perte de 430 millions de dollars au premier trimestre et une perte de près de 20 % de clients. Plus inquiétant encore étaient les craintes que la crypto-monnaie des clients ne soit pas sûre en cas de faillite de Coinbase. Essentiellement, la divulgation des risques de Coinbase indique que les actifs cryptomonnaies de la société détenus pour le compte de clients feraient l’objet d’une procédure de mise en faillite aux États-Unis.

Cependant, le directeur financier de Coinbase, Alesia Haas, a précisé aujourd’hui que la divulgation était liée aux directives et aux réglementations de la SEC et non aux problèmes de solvabilité de Coinbase. Aucune modification du langage actuel de la divulgation n’est prévue.

Le FUD entourant la divulgation de Coinbase a aggravé de nombreux fondamentaux et techniques déjà baissiers, y compris la LUNA de Terra qui s’est effondrée de la zone de valeur de 80 $ à moins de 0,01 $ en seulement trois jours.

Un puissant modèle d’inversion haussière pour Bitcoin pourrait déclencher un rallye massif

Une configuration commerciale pour le prix du Bitcoin initialement identifiée le 10 mai reste active et a généré un niveau d’entrée encore plus fort en raison de la récente vente.

L’opportunité longue agressive est un stop d’achat théorique à 30 000 $, un stop loss à 27 000 $ et un objectif de profit à 47 000 $. La configuration commerciale représente une récompense de 5,67: 1 pour le risque. De plus, un stop suiveur à trois cases aiderait à protéger tout profit implicite réalisé après l’entrée.

BTC/USD $1,000/3-box Reversal Point and Figure Chart

La longue configuration théorique du prix du Bitcoin est basée sur un modèle Spike, il n’a donc aucun point d’invalidation. Si la colonne O actuelle se déplace vers le bas, l’entrée et le stop-loss suivent en tandem jusqu’à ce qu’ils soient déclenchés. L’objectif de profit reste le même.