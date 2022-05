Le prix du Zilliqa devrait chuter de 50 % alors que la Finlande porte le coup final | Cryptomonnaie

Le prix du Zilliqa devrait chuter de plus de 16 % en cours de journée alors que le dollar fait rouler les crypto-monnaies.

Le prix du ZIL a chuté après que la Finlande s’est engagée à entrer dans l’OTAN, versant de l’huile sur le feu entre la Russie et le bloc ;

Le risque que la Russie utilise des armes nucléaires fait fuir les investisseurs, peu susceptibles de revenir, valorisant le prix du ZIL à 0,03 $.

Le prix de Zilliqa (ZIL) voit les traders se replier et les investisseurs fuir la scène alors que le puissant dollar roule sur tous les actifs du marché. S’il subsistait encore le moindre doute que le billet vert est la monnaie de réserve numéro un, la valeur refuge et la référence en cas de turbulences sur les marchés, alors en voici la preuve. Attendez-vous à voir une large vente mondiale de crypto-monnaies, le prix du ZIL étant ramené à une valeur de penny stock de 0,03 $ ou 0,02 $, perdant environ 50 % de sa valeur.

Le prix du ZIL est rétrogradé à une valeur de penny stock

Le prix du Zilliqa semblait si prometteur en avril lorsque le prix flirtait avec 0,24 $, mais il a ensuite chuté de manière agressive alors que la force du dollar commençait à affluer. Avec l’EURUSD atteignant un creux de cinq ans inférieur à 1,04 et l’indice du dollar fermement plus élevé, martelé par ce remaniement de valorisation. Le déclencheur du nouveau cycle de renforcement du dollar survient à la suite d’un autre niveau d’escalade, la Finlande s’engageant à rejoindre l’OTAN, agressant encore plus la Russie. Cela pourrait entraîner des représailles car cela est considéré comme une menace grave et un signe de méfiance à l’égard de Moscou.

Le prix du ZIL connaît une sortie massive de capitaux et des ordres de vente dépassant tous les ordres d’achat actuels. Quelques commerçants courageux veulent toujours reprendre une action sur les prix du ZIL, mais le mantra boursier qui dicte « vendre en mai et s’en aller » pourrait bien être celui qui tiendra jusqu’à l’automne de cette année car aucune solution ne semble être à proximité. Le prix ZIL est actuellement à la recherche d’un support pouvant être trouvé autour de 0,03 $, qui remonte à décembre 2020 et semble être une ligne charnière dans le sable depuis 2018.

Graphique journalier ZIL/USD

Avec le risque de titre vient également la possibilité qu’un seul titre puisse facilement renverser le précédent. Si, par exemple, la période d’adhésion de la Finlande pour adhérer prend plus d’un an, il est possible que d’ici là, l’escalade de l’Ukraine puisse être résolue, rendant ainsi inutile l’adhésion de la Finlande à l’OTAN. Sur le dos de cela, le dollar s’affaiblirait, ouvrant la voie au prix du Zilliqa pour revenir rapidement à 0,10 $ en seulement un ou deux jours de bourse.