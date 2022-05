Des analystes renommés suggèrent que Bitcoin a touché le fond | Cryptomonnaie

Le prix du bitcoin est tombé à son plus bas niveau depuis juillet 2021 au milieu du bain de sang des crypto-monnaies.

Les transactions de baleines en Bitcoin et Ethereum ont atteint des sommets pluriannuels, ce qui implique un « creux » de BTC et ETH.

Un analyste technique de premier plan pense que Bitcoin a atteint un creux et reste haussier au niveau de prix actuel.

Le prix du bitcoin a peut-être atteint un creux, selon les principaux analystes cryptomonnaies après que l’actif a chuté à un nouveau creux de 28 461 $. Les analystes restent obstinément optimistes quant à la reprise du prix du Bitcoin malgré les craintes d’une capitulation massive.

Le prix du Bitcoin a atteint un creux, disent ces analystes

Le prix du bitcoin a récemment plongé et atteint 28 461 $, son plus bas niveau depuis juillet 2021. Cela s’est produit alors que l’écosystème de la crypto-monnaie a été frappé par un bain de sang massif qui a anéanti 310 milliards de dollars de capitalisation boursière au cours de la semaine dernière.

Les partisans ont identifié trois raisons principales de la baisse du prix du Bitcoin et du sentiment baissier parmi les investisseurs en crypto. Le premier, c’est que le depegging et le crash de pièces stables comme Terra USD (UST), USD Tether (USDT), DAI et Binance USD (BUSD) ont alimenté un sentiment négatif parmi les investisseurs en crypto.

La seconde, c’est qu’au milieu des craintes d’une hausse de l’inflation et du resserrement de la politique monétaire de la Réserve fédérale, les investisseurs retirent des capitaux des crypto-monnaies. Un autre facteur est la forte corrélation de Bitcoin avec les actions et le S&P 500, qui ont également connu une baisse de prix.

@TheRealPlanC, un analyste de premier plan en chaîne, a évalué la tendance des prix du Bitcoin et a proposé le «Confluence Floor Model». Le prix plancher du modèle est de 27 688 $.

Le modèle de @TheRealPlanC a été publié pour la première fois le 8 mars 2022. Le modèle tente de présenter le pire scénario pour le prix du Bitcoin. L’analyste prend en compte trois modèles de plancher indépendants et présente une analyse historique précise. Le prix du bitcoin n’a touché le graphique du modèle que trois fois au cours de l’histoire.

Ainsi, tout le monde comprend comment fonctionne le modèle. #Bitcoins Pour qu’il casse, le prix devrait avoir une clôture quotidienne en dessous du modèle plancher. #Crypto Cela ne s’est jamais produit dans l’histoire de #BTC, si c’est le cas, le modèle n’est plus utile, très simple. https://t.co/xMfmbJ6u8e — Plan©️ (@TheRealPlanC) 12 mai 2022

Ces trois cas sont considérés comme des scénarios de « meilleur achat » pour Bitcoin. Une clôture quotidienne sous le plancher de 27 688 $ invaliderait le modèle. L’analyste a donc appelé le fond du Bitcoin au niveau de prix actuel.

@decodejar, analyste et commerçant onchain, estime que la quatrième vague de BTC est potentiellement complète sur la base de la théorie des vagues Bitcoin Elliott. La théorie consiste en cinq fluctuations de prix dérivées de l’analyse technique. Les vagues un, trois et cinq sont des oscillations ascendantes et les vagues deux et quatre sont des reculs.

L’achèvement de la vague quatre est confirmé puisque le canal parallèle tient. Le sommet de la vague cinq, ou prix du Bitcoin après récupération, devrait dépasser 44 000 $, selon le graphique de l’analyste.

Les experts qui soutiennent que Bitcoin a touché le fond sont donc optimistes quant à une reprise complète du prix de l’actif.