Binance supprime LUNA tandis que Terra propose de brûler des jetons pour sauver UST | Cryptomonnaie

Binance Futures a annoncé la radiation de LUNA et les règlements automatiques sur les contrats perpétuels.

Après avoir temporairement suspendu les retraits des jetons Terra LUNA et UST, Binance a mis à jour les niveaux d’effet de levier et de marge.

Do Kwon a récemment proposé un plan de relance pour UST, proposant une combustion massive du stablecoin pour rétablir la cheville de 1 $.

La plus grande bourse du monde a retiré LUNA de la plateforme Binance Futures. L’effet de levier dans les contrats perpétuels LUNA avec marge USDT a été réduit à 8x.

LUNA souffre d’une radiation malgré les efforts de rétablissement de Do Kwon

Binance, la plus grande bourse de crypto-monnaie au monde, a annoncé la radiation des contrats à terme LUNA le 12 mai 2022 à 8h00 UTC. L’échange avait temporairement suspendu les retraits des jetons LUNA et UST de Terraform Lab après que le stablecoin algorithmique ait perdu son ancrage.

Binance Futures règlera automatiquement les contrats LUNA Perpetual à marge sur pièces et conseillera aux utilisateurs de fermer les positions ouvertes avant la radiation. La bourse a mis à jour les niveaux de marge des contrats USDT-Margined LUNA et réduit l’effet de levier maximum à 8x.

Do Kwon, le PDG de Terraform Labs, a annoncé un plan de relance pour LUNA et UST. Kwon a proposé la combustion massive d’UST pour réduire l’offre de pièces stables algorithmiques et stabiliser son ancrage à 1 $. Malgré les efforts de récupération du conseil de la Luna Foundation Guard, UST a récupéré 0,60 $.

Le prix UST a affiché des gains de 48,5 % du jour au lendemain, le LFG brûlant le stablecoin algorithmique à un rythme rapide pour rétablir le peg. Dans une proposition aux détenteurs de jetons, le conseil a proposé une brûlure de 1 milliard UST, d’une valeur de près de 690 millions de dollars. La combustion massive de l’UST retirerait le stablecoin de la circulation et réduirait la pression de vente sur TerraUSD.

La proposition se lit comme suit :

Actuellement, la gravure de l’UST est trop lente pour suivre le rythme de la demande d’UST excédentaire pour quitter le système, qui est entravée par la taille du BasePool. L’élimination immédiate d’une partie importante de l’offre excédentaire de l’UST atténuera une grande partie de la pression d’ancrage sur l’UST.

Le plan de relance de LFG et une réduction drastique de l’offre UST n’ont pas réussi à se défendre contre la radiation de LUNA sur des bourses comme Binance Futures.