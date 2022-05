Top 3 des prédictions de prix Bitcoin, Ethereum, Ripple : pas de pansement alors que les marchés de la crypto saignent | Cryptomonnaie

Le prix du Bitcoin risque de tomber en dessous de 20 000 $ car les crypto-monnaies sont dans le collimateur.

Le prix Ethereum voit des traders dans les tranchées alors que les traders sortent les gros canons.

Le prix XRP devrait effacer tous les gains des deux dernières années et se négocier en dessous de 0,20 $.

Le prix du Bitcoin, Ethereum et d’autres crypto-monnaies saignent, et les marchés mondiaux hésitent à fournir des pansements ou des bandages pour arrêter le saignement. Les investisseurs tournent le dos aux crypto-monnaies alors qu’une tempête déferle sur les marchés, la correction boursière étant la cause la plus importante de la tourmente. Avec les crypto-monnaies sur le billot, attendez-vous à voir plus de pertes pendant le week-end car les niveaux de support sont encore loin.

Le prix du Bitcoin risque de tomber en dessous de 20 000 $ pour la première fois depuis 2020

Le prix du Bitcoin (BTC) chute comme une pierre alors que la gravité semble tirer le prix du BTC vers le bas à la recherche d’un soutien. Là où Isaac Newton avait mal à la tête après que la pomme lui soit tombée sur la tête, les investisseurs doivent avoir une migraine après que les forces de gravité aient frappé les marchés des crypto-monnaies. Bien que sur une base hebdomadaire, le prix du Bitcoin n’affiche pas encore sa pire performance, la correction est suffisante pour accélérer les sorties de capitaux alors que les investisseurs fuient les actifs plus risqués.

Le prix de la BTC se situe actuellement sous la barre des 25 000 $ et devrait maintenant connaître davantage de saignements alors qu’un nombre croissant d’investisseurs retirent leur argent. Cette sortie de capitaux ne fera qu’amplifier les mouvements à la baisse alors que les prix d’achat et de vente s’éloignent davantage l’un de l’autre, déclenchant des mouvements plus importants, dans ce cas, à la baisse. Attendez-vous à voir une résistance haussière autour du S3 mensuel près de 24 688 $, mais une fois que cela est complètement décomposé, la route est libre pour une baisse de 25 % vers 19 036,22 $, sous 20 000 $.

Graphique hebdomadaire BTC/USD

Avec ce remaniement du marché, ce n’est qu’une question de temps avant que le point de basculement soit atteint et que les marchés s’inversent. Alors que l’indice de force relative (RSI) se négocie survendu, les baissiers ont perdu leur boussole pour savoir quand prendre des bénéfices et, par conséquent, un revirement pourrait se profiler juste au coin de la rue. Attendez-vous à ce que le prix du BTC revienne à 30 000 $ – pas instantanément, mais après un premier test de 28 695,13 $, en suivant la règle d’or selon laquelle, en tant que niveau de support précédent, il est destiné à devenir une résistance.

Le prix Ethereum a 1 404 $ alignés en dernier recours pour éviter une crise

Le prix de l’Ethereum (ETH) devrait répéter sa pire semaine de l’année dernière, qui s’est produite vers le 17 mai. Le prix de l’ETH perd déjà environ 25 % pour la semaine, et d’autres pertes devraient être enregistrées d’ici le week-end alors que les investisseurs fuient la scène. Avec les sorties de capitaux élevées des crypto-monnaies, le marais est sur le point d’être drainé, et il est difficile de déterminer quand le fond sera atteint, car les indicateurs techniques indiquent tous des mouvements de survente sévères.

Le prix des ETH se négocie actuellement toujours dans une zone de distribution déjà discutée dans le passé, entre 1 841 $ et 1 720 $. Pour l’instant, cette zone de distribution tient toujours et voit l’achat, soutenant l’action des prix. Au cas où une plus grande force du dollar entrerait en jeu, ainsi que des sorties de capitaux, cela pourrait être le coup de poing qui met les investisseurs KO et déclenche une baisse du prix de l’ETH vers 1 404 $, qui est la dernière ligne de défense avant qu’il ne commence à se négocier en dessous de 1 000 $ et déclenchant un Crise existentielle.

Graphique hebdomadaire ETH/USD

Les mouvements à la baisse s’accompagnent d’opportunités, et de nombreux commerçants – pas les timides bien sûr – vont augmenter les prix à ces creux historiques. Ce faisant, l’action des prix devra tôt ou tard se terminer, car les baissiers voudront enregistrer des bénéfices très bientôt. De cette façon, l’élastique obtient une certaine décompression, se déroule sous un plus grand volume d’achat et verra un retour vers 2 200 $ ou 2 400 $ la semaine prochaine.

Le prix XRP devrait être divisé par deux car une baisse de 50% est sur les cartes

Le prix Ripple (XRP) voit les haussiers céder la place aux baissiers alors que la pression à la baisse devient ingérable. Une croix de la mort techniquement baissière s’est formée, et cela, avec le plafond fourni par la moyenne mobile simple à 55 jours, la ligne de tendance descendante rouge et le fait que pendant cinq semaines consécutives, l’action des prix n’a pas pu clôturer au-dessus du pivot mensuel, les investisseurs semblent en avoir assez de négocier le prix des ETH sur une base d’essais et d’erreurs. Il y a tout simplement trop de raisons de ne pas investir dans le prix Ripple qu’il n’y en a à investir.

Le prix du XRP pourra soit se maintenir autour de 0,3616 $, soit si une clôture hebdomadaire se produit en dessous de ce niveau, attendez-vous à voir une autre jambe baisser vers 0,1729 $, ce qui entraînera le prix du XRP en dessous de 0,20 $. Cela signifie que le prix du XRP sera à nouveau réduit de moitié et, au total, aura perdu 90 % au total, passant de près de 2,00 $ à 0,20 $. La douche froide que subissent actuellement les traders et les investisseurs va probablement déclencher une aversion ou une méfiance qui éloignera les gros investisseurs pendant un certain temps.

Graphique hebdomadaire XRP/USD

Une clôture hebdomadaire au-dessus de 0,3616 $ serait bonne pour le moral et pourrait entraîner des achats modérés jusqu’à 0,4974 $. Bien qu’encore modérée, une reprise pourrait être déclenchée une fois que les actions pourront renouer avec les gains. Un rallye ou plusieurs séquences de victoires en actions pourraient créer un vent arrière pour les crypto-monnaies qui ferait monter le prix du XRP même à 0,70 $.