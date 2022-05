Bitcoin prolonge sa dégringolade, y a-t-il plus de baisse sur les cartes ? | Cryptomonnaie

Le BTC/USD a ouvert avec un écart négatif cette semaine et chaque jour depuis lors a été rouge. Aujourd’hui, le crypto hit supporte près de la zone 25625, marquée par le plus bas du 29 décembree, 2020, puis, il a quelque peu rebondi. Jeudi dernier, la crypto a franchi la ligne de support haussière tirée du creux du 24 janviereainsi qu’en dessous de la zone de support clé de 373980. À notre avis, ce mouvement était l’invitation aux baissiers.

Maintenant, même si la reprise d’aujourd’hui se poursuit encore un peu, nous pensons que les baissiers pourraient encore reprendre le contrôle à proximité de la zone des 32845, marquée par le plus haut du 21 juillet.Stet c’est parce que nous pouvons marquer la dernière tendance baissière avec une ligne baissière tirée du plus haut du 29 marse. Ainsi, une glissade à partir de près de 32845 pourrait entraîner un autre test près de 25625, où une cassure confirmerait un prochain plus bas inférieur et pourrait entraîner des extensions vers les zones 21710 et 19755, marquées par le plus bas du 21 décembre.St et le plus haut du swing intérieur du 1er décembreSt, 2020, respectivement. Si aucune des zones n’est en mesure d’arrêter le glissement, nous pourrions voir les traders plonger au plus bas du 26 novembre.e2020, vers 16135.

En attirant l’attention sur nos oscillateurs à court terme, nous voyons que le RSI est tombé en dessous de sa zone 30 et pointe toujours vers le bas, tandis que le MACD reste en dessous de ses lignes zéro et de déclenchement, pointant également vers le sud. Les deux indicateurs détectent une forte vitesse de baisse et soutiennent l’idée de nouvelles baisses de cette crypto.

Afin de commencer à examiner le cas haussier, nous aimerions voir une reprise au-dessus de la zone de résistance clé de 52045. Le prix sera également au-dessus de la ligne de résistance à la hausse tirée du plus haut du 13 janvier.eet les haussiers pourraient être encouragés à pousser la bataille vers la barrière 57575, ou la zone 59315, marquée par le plus haut du 3 décembrerd et le 30 novembree2021. S’ils ne veulent pas s’arrêter là, on les verra peut-être grimper aux barrières 66275 ou 68835, marquées par les plus hauts du 15 novembree et 10erespectivement.