Les contrats à terme sur Ether entraînent 1,2 milliard de dollars de liquidations, la capitalisation boursière de la crypto chute de 16% du jour au lendemain | Cryptomonnaie

Les contrats à terme sur Ether ont entraîné des pertes de liquidation au cours des dernières 24 heures, les marchés de la cryptomonnaie ayant perdu plus de 16 % de leur capitalisation globale, selon des données provenant de plusieurs sources.

Les liquidations sur le marché de la cryptomonnaie se produisent lorsqu’un trader ne dispose pas de fonds suffisants pour financer un appel de marge – ou un appel de garanties supplémentaires exigées par la bourse pour maintenir la position de négociation financée. Ils sont particulièrement fréquents dans les transactions à haut risque en raison de la forte volatilité des actifs. Cela se produit à la fois dans les marges et dans les transactions à terme.

Les commerçants de contrats à terme sur l’éther ont perdu 333 millions de dollars en raison de liquidations, l’actif ayant perdu 22% pour tomber sous le niveau de 1 900 dollars. C’était le plus élevé parmi tous les cryptos, avec des contrats à terme sur bitcoin enregistrant des pertes de 330 millions de dollars et des contrats à terme sur LUNA de Terra accumulant 130 millions de dollars de pertes.

Les pertes ont dépassé 1,2 milliard de dollars au cours des dernières 24 heures, les plus élevées jusqu’à présent cette année. Ils sont survenus alors que les principales crypto-monnaies ont connu de fortes baisses : le Bitcoin a chuté de 11 %, le BNB de BNB Chain a perdu 26 % et le SOL de Solana a perdu 37 %. LUNA de Terra est tombé des dix premiers cryptos par capitalisation boursière au 81e rang – il a chuté de 96% au cours des dernières 24 heures à moins de 40 cents.

L’échange de crypto OKX a vu 393 millions de dollars de liquidations, le plus élevé de tous les échanges de crypto, suivi de Binance à 389 millions de dollars et de Bybit à 155 millions de dollars.

Les données montrent que 83% de tous les contrats à terme étaient longs ou pariaient sur des prix plus élevés, malgré la faiblesse du marché global plus tôt cette semaine. Une grande partie du risque systémique provenait de terraUSD (UST), un stablecoin émis par Terraform Labs, perdant son ancrage avec le dollar américain et provoquant un effet en cascade sur les plateformes de finance décentralisée (DeFi) fonctionnant sur Terra.

La contagion associée à l’UST s’est probablement propagée à l’ensemble du marché parallèlement aux craintes d’inflation et à la faiblesse des données de l’IPC, alimentant une baisse des prix de la cryptomonnaie.

Pendant ce temps, les données montrent que l’intérêt ouvert – ou le montant des contrats à terme non réglés – a chuté de 10 % au cours des dernières 24 heures, ce qui implique que les traders ont supprimé la liquidité et quitté les positions en prédiction d’une nouvelle volatilité.