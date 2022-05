Où le prix du XRP pourrait atteindre son plus bas niveau et comment réintégrer le marché | Cryptomonnaie

Le prix du XRP oscille autour du niveau de support hebdomadaire de 0,395 $, essayant de discerner le biais directionnel.

Une rupture de cette barrière pourrait faire chuter Ripple de 50 % au point de contrôle du volume à 0,186 $.

Si les acheteurs parviennent à récupérer au-dessus de la barrière de 0,621 $, cela invalidera la thèse baissière.

Le prix XRP montre des perspectives intéressantes car il tombe en dessous de plusieurs niveaux de support sur une période hebdomadaire. Cette perspective baissière est inévitable alors que le royaume LUNA-UST s’effondre. L’effet domino n’est pas seulement ressenti par BTC mais aussi par l’ensemble de l’écosystème.

Malgré la brutalité observée au cours de la semaine dernière, d’autres pourraient être au coin de la rue, ce qui pourrait faire baisser encore plus Ripple.

Prix ​​​​XRP aux niveaux de fabrication ou de rupture

Le prix du XRP a produit des sommets plus bas depuis le sommet du 12 avril à 1,96 $, les creux du swing formant une base autour du niveau de support de 0,621 $. Cette consolidation s’est poursuivie pendant plus d’un an avant qu’une rupture décisive ne se produise au cours de la deuxième semaine de mai.

Depuis lors, le prix du XRP s’est effondré de 32 % pour se situer actuellement à 0,382 $. Le ralentissement massif survient alors que l’ensemble du marché de la cryptomonnaie est dans une frénésie de vente après la chute de 98% du prix de LUNA en raison de l’instabilité de l’ancrage UST.

Alors que le niveau de support hebdomadaire de 0,395 $ semble le maîtriser, les choses ne sont pas aussi simples qu’elles le paraissent de l’extérieur. Alors que Bitcoin oscille autour de 28 200 $, les chances d’un rallye de secours sont élevées, d’autant plus qu’il a plongé dans la plupart des pools de liquidités de 2021.

Cependant, une nouvelle baisse de la valeur marchande de la grande crypto entraînera le prix du XRP à briser le niveau de support susmentionné. Le jeton de remise pourrait alors chuter de 53 % pour retester le point de contrôle du volume à 0,186 $ pour l’action des prix depuis 2017.

C’est à ce point que le volume le plus élevé pour le prix XRP a été échangé depuis 2017, ce qui en fait un point d’inflexion critique. Ainsi, le niveau de 0,186 $ servira probablement de support stable et verra l’accumulation entrer en scène.

Quoi qu’il en soit, le point reste valable – un crash de 50% est sur les cartes pour le prix XRP s’il ne parvient pas à se maintenir au-dessus de la barre des 0,395 $.

Graphique XRP/USD sur 1 semaine

La valeur marchande sur 365 jours à la valeur réalisée (MVRV) représente en outre la nature sombre et survendue du prix XRP. Cette métrique en chaîne détermine le profit / perte moyen des investisseurs qui ont acheté du XRP au cours de l’année écoulée. Une valeur négative indique que les acteurs du marché sont à perte et sont moins susceptibles de vendre, ce qui représente une opportunité d’accumulation pour les détenteurs à long terme.

Les données historiques indiquent que la récente vente du prix du XRP place le MVRV sur 365 jours à -53 %. Ces niveaux ont été observés pour la dernière fois en octobre 2015, lorsque Ripple oscillait autour de 0,0046 $.

Cette perspective représente une vente massive sans précédent et, dans une perspective à long terme, pourrait être un bon endroit pour accumuler. Pourtant, un nouvel effondrement du prix du Bitcoin pourrait complètement anéantir le niveau de support actuel et faire baisser le jeton de remise de 50 %.

XRP MVRV sur 365 jours

Il convient de noter que si les haussiers parviennent à amorcer une reprise à 0,395 $, poussant Ripple vers 0,621 $, cela pourrait encourager les investisseurs mis à l’écart à réintégrer le marché. Dans ces conditions, les acheteurs devraient pousser le prix du XRP au-dessus de la barrière de 0,621 $ sur un graphique hebdomadaire pour invalider la thèse baissière. Cette évolution pourrait propulser le jeton de remise pour balayer les sommets égaux de 0,917 $ formés les 7 février et 28 mars.