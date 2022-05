Doge reçoit plus d’amour sur Twitter et Ethereum reçoit plus de haine : Analyse des données | Cryptomonnaie

Ethereum a pris la première place sur Twitter en tant que la plus détestée des cinq crypto-monnaies étudiées, tandis que le meme-token Dogecoin est le plus apprécié.

Les résultats sont issus d’un nouveau rapport de TRG Datacenters qui a analysé une année de tweets entre janvier 2021 et janvier 2022, concernant cinq des crypto-monnaies les plus populaires pour déterminer quels actifs numériques étaient les plus émouvants sur Twitter.

Selon l’analyse – qui a porté sur Bitcoin (BTC), Cardano (ADA), Dogecoin (DOGE), Ethereum (ETH) et Litecoin (LTC) – Ethereum était fermement le plus négativement associé avec 29% de tous les tweets contenant un sentiment négatif . (La décision de ne pas inclure Ripple, qui a des fans ardents mais aussi des critiques très passionnés, rend probablement l’étude moins complète qu’elle n’aurait dû l’être.)

L’essentiel des critiques adressées à Ethereum concernait sa vitesse par rapport aux autres alternatives de la couche 1, ainsi que ses coûts énergétiques. La négativité maximale d’Ethereum de Crypto Twitter s’est produite lorsqu’un bogue a provoqué la scission brève d’Ethereum en deux chaînes fin août 2021.

Bitcoin était le deuxième plus détesté sur Twitter avec un score total de négativité de 27 %. Cardano a suivi un lointain troisième avec une association négative de 16%, tandis que Litecoin occupait la quatrième place avec seulement 8% de tous les tweets ayant un angle négatif.

Le rapport a collecté des données de telle manière que les tweets de sentiments négatifs ont été analysés sur la base de l’inclusion des phrases suivantes et du nom de chaque crypto-monnaie ; « La haine », « est une arnaque », « déçu par »/ »déçu », « pige », « mauvais », « perdu de l’argent avec »/ »perte sur ».

Dogecoin était le favori de la foule sur la plate-forme de médias sociaux, avec seulement 6% de tous les tweets concernant le memecoin populaire contenant une forme de sentiment défavorable. Cela signifie que 94% de tous les tweets concernant DOGE contiennent une pente positive, montrant la force et la cohésion de la communauté du jeton sur Crypto Twitter.

La popularité de Dogecoin était étroitement liée à la relation saine du jeton avec le nouveau propriétaire de la plateforme de médias sociaux, Elon Musk. La décision publique de Musk d’accepter DOGE comme moyen de paiement pour les marchandises Tesla a fait grimper le sentiment à des sommets sans précédent.

Chris Hinkle, directeur de la technologie chez TRG Datacenters, a attiré l’attention sur les différents types d’influence que Twitter a sur le prix des actifs cryptomonnaies.

Les actions Meme en particulier semblaient être tirées par les investisseurs particuliers. Dans le cas de devises plus importantes telles que Bitcoin, les tweets ont en fait décalé les mouvements de prix, ce qui implique un certain degré de penchant institutionnel.

« [This] signifie que les actions à petite capitalisation et les pièces de monnaie en général connaissent un phénomène très réel de fluctuations de prix dirigé par les investisseurs de détail », a ajouté Hinkle.

Hinkle a poursuivi en expliquant que la récente acquisition de Twitter par Musk pourrait conduire à un marché de la cryptomonnaie davantage axé sur la vente au détail, affirmant que la nouvelle influence de Musk pourrait «peut-être ouvrir la voie à moins de manipulation algorithmique et au début d’une nouvelle ère d’investisseurs de détail. ”