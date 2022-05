ApeCoin peut-il faire une pause avec cette divergence haussière et rallier 25% | Cryptomonnaie

Le prix d’ApeCoin a chuté de 49 % au cours de la dernière journée et a atteint son prix d’inscription à environ 5,11 $.

La divergence haussière sur le graphique de quatre heures indique que l’APE pourrait remonter de 25 % et marquer 7,89 $.

Une ventilation du niveau de support de 5,11 $ invalidera le récit optimiste et déclenchera une nouvelle vente.

Le prix d’ApeCoin montre une affinité pour monter en flèche après que cette technique haussière ait clignoté sur le graphique de quatre heures. Les investisseurs intéressés pourraient saisir cette opportunité pour un profit rapide alors que l’APE se prépare à retester la barrière de résistance immédiate.

Prix ​​ApeCoin à un point d’inflexion

Le prix d’ApeCoin est passé en dessous de 9,64 $, un niveau de support de longue date, le 9 mai. Cette évolution, suivie d’une tentative infructueuse de surmonter l’obstacle susmentionné, a entraîné un crash de 50 %.

En conséquence, le prix d’ApeCoin est tombé à 5,11 $, ce qui est juste au-dessus de son prix d’inscription de 5,02 $. Quoi qu’il en soit, l’APE a établi deux plus bas les 11 et 12 mai, tandis que l’indice de force relative (RSI) a formé des plus bas plus élevés, indiquant la formation d’une divergence haussière.

Cette formation technique indique que la dynamique haussière augmente tandis que le prix diminue. La configuration entraîne souvent une flambée de la valeur marchande de l’actif sous-jacent, qui, au moment de la rédaction, est déjà en cours.

Jusqu’à présent, le prix d’ApeCoin a augmenté de 23 % par rapport au creux du 11 mai à 5,11 $ et laisse présager une nouvelle ascension. Les investisseurs peuvent s’attendre à ce que l’APE déclenche une nouvelle hausse de 25 % à 7,89 $ en raison de la divergence haussière.

Cependant, il faut être prudent car un effondrement du prix du Bitcoin pourrait ruiner cette configuration.

Graphique APE/USDT sur 4 heures

Malgré les sombres perspectives des marchés et le prix de l’ApeCoin, les baleines détenant entre 100 000 et 1 000 000 de jetons APE s’accumulent. Le nombre de ces portefeuilles est passé de 81 à 105 entre le 1er et le 12 mai.

Cette hausse de 29,6 % indique que ces acheteurs fortunés s’attendent à une reprise massive de l’APE lorsque les marchés se redresseront.

Distribution d’approvisionnement APE

Si le prix ApeCoin casse le niveau de support de 5,11 $, cela créera un nouveau creux et invalidera le récit haussier à court terme. Dans un tel cas, l’APE pourrait baisser et établir de nouveaux plus bas historiques en dessous de 5,00 $.