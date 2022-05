L’affaire SEC contre Ripple pourrait-elle échouer en raison d’un conflit d’intérêts? | Cryptomonnaie

Des documents récemment découverts suggèrent un possible conflit d’intérêts de la part d’un ancien responsable de la SEC lorsqu’il a prononcé un discours sur Ethereum qui, selon certains, pourrait compromettre le dossier de la SEC contre Ripple.

Des documents récemment découverts pourraient constituer un obstacle majeur pour la Securities and Exchange Commission (SEC) dans son procès contre Ripple s’ils prouvent qu’un ancien responsable de la commission avait un conflit d’intérêts.

La SEC est impliquée dans une bataille juridique contre la société de blockchain Ripple (XRP) depuis 2020 dans laquelle la société de cryptomonnaie et les cadres supérieurs Brad Garlinghouse et Christian Larsen ont été accusés de vendre des jetons XRP en tant que titres non enregistrés.

Dans une annonce du 10 mai, l’organisme de surveillance de la corruption Empower Oversight a affirmé que des documents obtenus dans le cadre d’une demande d’accès à l’information suggéraient que l’ancien directeur des finances d’entreprise de la SEC, William Hinman, avait un conflit d’intérêts et n’aurait pas dû prononcer un discours en 2018 dans lequel il déclarait qu’Ether ( ETH) et ses transactions ne sont pas des titres.

Empower Oversight demande au SEC-OIG de mener une enquête sur l’échec du bureau d’éthique de la SEC à prévenir les conflits d’intérêts en matière de crypto-monnaie par les cadres supérieurshttps://t.co/fMRPTUN0ov#cryptotrading #crypto #Bitcoins $ BTC $ETH $XRP — Renforcer la surveillance (@EMPOWR_us) 10 mai 2022

Selon le chien de garde à but non lucratif, Hinman aurait dû se récuser de parler d’Ethereum en raison de son « intérêt financier direct » non divulgué avec le cabinet d’avocats Simpson Thacher & Bartlett, membre de l’Enterprise Ethereum Alliance (EEA).

L’EEE promeut l’utilisation de la technologie blockchain sur la blockchain Ethereum.

Le 11 mai, John Deaton, fondateur du média d’information juridique Crypto Law, a déclaré à ses 198 000 abonnés sur Twitter que le non-respect potentiel de Hinman pourrait compromettre l’ensemble du dossier de la SEC contre Ripple. Si le conflit existe, Deaton a déclaré que l’affaire pourrait être « jeu et match » pour Ripple.

@EMPOWR_us et @JsnFostr récupéré les e-mails ci-dessous. Si Hinman n’a pas soumis le discours à la sélection des conflits, c’est jeu et match. Le bureau d’éthique va être énervé et vouloir le jeter sous le bus si nous forçons cette enquête par des lettres du Congrès. pic.twitter.com/8j9Nwb0OZn – John E Deaton (@JohnEDeaton1) 11 mai 2022

Selon Law360, un média juridique, Hinman a travaillé chez Simpson Thacher avant de rejoindre la SEC, puis a rejoint le cabinet en 2021.

Empower Oversight a déclaré que Hinman recevait chaque année 1,5 million de dollars en prestations de retraite du cabinet d’avocats pendant qu’il travaillait à la SEC, et a allégué qu’il « avait eu des contacts répétés avec le personnel du cabinet d’avocats ». L’organisation a noté que le « bureau d’éthique de la SEC lui avait explicitement dit de ne pas avoir de contact avec le personnel de Simpson Thacher ».

L’organisation a demandé au Bureau de l’inspecteur général de la SEC de procéder à un « examen complet des responsables de l’éthique de la SEC » pour déterminer si Hinman avait un conflit d’intérêts. Cet examen comprendrait les considérations suivantes :

« (1) Comprendre à quel point le conflit impliquant cet ancien fonctionnaire a exacerbé la perception que les mesures d’application de la SEC ont ciblé de manière sélective certaines crypto-monnaies tout en donnant un laissez-passer à d’autres ;

(2) expliquer au public comment le bureau d’éthique de la SEC n’a pas réussi à assurer efficacement le respect de ses directives claires ; et (3) évaluer les politiques et procédures de la SEC afin d’identifier des moyens de surveiller plus efficacement le respect des directives en matière d’éthique.

(3) Évaluer les politiques et procédures de la SEC afin d’identifier des moyens de surveiller plus efficacement le respect des directives en matière d’éthique.

Ce dernier développement dans l’affaire est une tournure inattendue par rapport à la prédiction de février de l’ancien responsable de la SEC, Joseph Hall, selon laquelle la commission perdra contre Ripple sur la base des mérites de l’affaire.

De nombreux acteurs de l’industrie de la cryptomonnaie ont suivi cette affaire de près, car le résultat aura probablement des implications massives. Si Ripple gagne, cela obligerait la SEC à renoncer à sa position agressive envers la cryptomonnaie. Si la commission gagne, cela ouvrira presque certainement le champ à une multitude de nouveaux litiges contre les sociétés de cryptomonnaie.

Le XRP est en baisse de 19,2 % au cours des dernières 24 heures, s’échangeant à 0,41 $ selon les données de CoinGecko.