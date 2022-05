Face à la peur extrême sur le marché du Bitcoin, les mineurs ne sont pas déconcertés et peuvent même accueillir un ralentissement car cela ouvre la possibilité de gagner plus de puissance de hachage.

Malgré la baisse constante des prix du Bitcoin et les turbulences sur les marchés aujourd’hui, certaines des plus grandes sociétés minières sont imperturbables et insistent sur le fait que leurs opérations ne seront pas affectées par la volatilité négative des prix.

Certains y voient même une opportunité de gagner des parts de marché alors que des concurrents plus petits s’effondrent.

Les prix du Bitcoin (BTC) ont baissé régulièrement toute l’année jusqu’aux dernières 24 heures, lorsque le crash s’est accéléré pour atteindre des creux de 12 mois. Cependant, les mineurs n’ont pas été découragés par cette énorme pression. Certains pourraient même avoir plus de ferveur pour l’exploitation minière si la tendance à la baisse du Bitcoin se poursuit jusqu’en 2022.

Chacune des trois opérations minières différentes – deux grandes entreprises publiques et une société minière privée – que Cointelegraph a tendu la main pour partager des émotions fraîches sur la perspective d’un marché baissier. Ils croient que cela aura peu ou pas d’effet sur leurs plans d’affaires.

Le mineur de Bitcoin Marathon Digital Holdings (MARA) a déclaré que sa « stratégie d’asset-light » le maintiendrait à l’abri de presque tous les effets d’un marché baissier. Le vice-président des communications d’entreprise, Charlie Schumacher, a déclaré à Cointelegraph qu’il maintenait une base de coût d’environ 6 200 $ par BTC extrait au premier trimestre en « externalisant le muscle de nos opérations et en conservant le pouvoir intellectuel au sein de l’entreprise ».

Marathon est le troisième plus grand détenteur de Bitcoin (BTC) parmi les entreprises publiques selon BitcoinTreasuries. Il a la capacité de générer 3,9 exahashs (EH/s) de puissance de hachage. MARA est en baisse de 15,42 % et se négocie à 9,97 $ après les heures de négociation. Il est en baisse de 92,6 % par rapport à son sommet de 134,72 $ en décembre 2014.

Schumacher a ajouté que la sortie d’autres mineurs en raison de contraintes de capital pendant les marchés baissiers crée une opportunité pour des opérations plus importantes comme celle de Marathon, qui peuvent tirer parti d’une moindre difficulté d’extraction en raison d’une diminution de la puissance de hachage et de la concurrence sur le réseau Bitcoin.

Au fur et à mesure que le taux de hachage diminue, il y a un ajustement de la difficulté à la baisse, ce qui diminue la dépense énergétique des mineurs qui continuent de hacher. Ceux qui restent debout peuvent donc en bénéficier en gagnant potentiellement plus de Bitcoin.

Cointelegraph a également reçu des réponses du PDG de Riot Blockchain (RIOT), Jason Les, une autre grande société minière. Il détient actuellement le huitième plus grand nombre de BTC parmi les entreprises publiques selon Bitcoin Treasuries. Il contrôle 3,9 EH / s de puissance de hachage au 4 mars mais n’a pas divulgué son coût par pièce extraite.

RIOT est en baisse de 9,16 % et se négocie à 6,83 $ après les heures de négociation. Il est en baisse de 90,5 % par rapport à son sommet de février 2021 de 71,33 $.

Les est également apparu nonchalant sur la volatilité actuelle et future du marché Bitcoin. Comme Marathon et Redivider, Les a souligné le « bilan solide sans dette à long terme » de son entreprise comme des atouts clés sur lesquels elle peut compter d’un point de vue commercial. Il a ajouté, « les changements dans les conditions du marché Bitcoin n’ont pas d’impact sur nos plans de déploiement de mineurs, nous continuons donc à augmenter notre taux de hachage tous les mois ».

Les plans de déploiement de mineurs de Riot ne sont pas affectés par la volatilité de Bitcoin, nous nous concentrons sur la construction d’une entreprise durable qui opère dans les conditions du marché Bitcoin.

Le PDG de Redivider, Tom Frazier, n’est pas non plus troublé par la perspective d’un nouveau ralentissement prolongé. Redivider est un fournisseur de centres de données privé pour les opérations minières Bitcoin spécialisé dans les zones d’opportunité conçues pour bénéficier aux travailleurs des régions défavorisées des États-Unis.

Le cœur de l’activité de Redivider, vieille d’un an et demi, consiste à gérer des centres de données dont la puissance de hachage Bitcoin peut être louée par des sociétés minières moyennant des frais. Frazier a déclaré à Cointelegraph lors d’un appel le 11 mai que si ses centres de données n’avaient pas de locataires à un moment donné, Redivider pouvait maintenir un flux de revenus pour toutes ses installations à tout moment en assumant la puissance de hachage et en bloquant les récompenses pour eux-mêmes.

Il n’a pas révélé le prix de base de Redivider par Bitcoin extrait ni l’ampleur de son opération, mais il a assuré que « notre prix de production BTC ne sera pas affecté ».

Frazier a déclaré que les ralentissements du marché du Bitcoin « ont peu d’impact sur ce que nous faisons en raison de notre plan sur 10 ans ».

Des corrections sur le marché se produisent parce que BTC est très volatil, ce qui est conforme à toute autre classe d’actifs volatils. Cette volatilité n’entravera pas notre stratégie. Ces moments présentent des opportunités.

Compte tenu de l’agitation actuelle sur les marchés de la cryptomonnaie à la suite de l’effondrement du projet Terra (LUNA) et du Bitcoin qui se négocie actuellement à 28 931 $, son niveau le plus bas depuis le 1er janvier 2021, selon les données de CoinGecko, il peut devenir rapidement évident si les mineurs peuvent bondir sur l’occasion à leur porte comme ils le prétendent.