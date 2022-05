First Mover Asia: Bitcoin au plus bas depuis 16 mois alors que l’effondrement de l’UST montre les risques de pièces stables « Algo » | Cryptomonnaie

Un certain nombre de stablecoins basés sur des algorithmes ont déjà échoué ; bitcoin et autres cryptos voient rouge foncé.

Bonjour. Voici ce qui se passe :

Prix: Bitcoin atteint son point le plus bas depuis décembre 2020 au milieu de l’implosion de l’UST.

Insights: Les pièces stables Algo ne sont peut-être pas une si bonne idée.

Avis du technicien : BTC est profondément survendu, mais la hausse semble limitée.

Des prix

Bitcoin (BTC) : 28 550 $ -8,1 %

Éther (ETH) : 2 050 $ -12,8 %

Les plus gros gagnants

Il n’y a pas de gagnants dans CoinDesk 20 aujourd’hui.

Les plus grands perdants

Actif Téléscripteur Returnal Secteur DACS Ordinateur Internet PCI −30,9 % L’informatique Polygone MATIQUE −28,0 % Plate-forme de contrat intelligente Solana SOL −27,5 % Plate-forme de contrat intelligente

Les cryptos chutent au milieu de l’implosion de LUNA

Aie.

Qu’y avait-il d’autre à dire sur les échanges du mercredi sur les marchés de la cryptomonnaie ?

Bitcoin est tombé à 27 700 $ sur Marketsone point à un nouveau creux de 16 mois avant de regagner du terrain, mais il faisait toujours partie d’une vente massive d’actifs numériques déclenchée par l’implosion du stablecoin terraUSD (UST) contre son ancrage au dollar 1: 1.

« C’est une période très nerveuse sur les marchés de la cryptomonnaie suite à l’effondrement du stablecoin controversé UST et comme la majorité des investisseurs institutionnels en cryptomonnaie qui ont investi l’année dernière perdent maintenant de l’argent », a écrit Edward Moya, analyste principal du marché chez Oanda Americas.

Le jeton de jeton Terra blockchain LUNA, qui a été créé comme tampon contre la volatilité du stablecoin UST, a plongé de 96% à un moment donné après que Luna Foundation Guard, l’organisation à but non lucratif créée pour soutenir le réseau Terra, a déplacé ses réserves vers les échanges de bitcoins pour défendre le ancrage du dollar. L’UST a chuté aussi bas que 23 cents avant de remonter à 77 cents plus tard dans la journée. Ce n’était pas stable.

Bitcoin, la plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, s’échangeait récemment à 28 500 $, en baisse d’environ 7 %, bien qu’elle se soit mieux comportée que la plupart des autres cryptos majeurs, soulignant son statut d’option moins risquée pendant les périodes tumultueuses pour le marché des actifs numériques au sens large. Ether, la deuxième plus grande crypto par capitalisation boursière, était également en baisse, baissant d’environ 11 % sur la même période, pour atteindre environ 2 050 $.

Les graphiques étaient encore plus rouges et comprenaient AVAX, SOL et SAND, qui ont récemment chuté de 36 %, 33 % et 31 %, respectivement. Les pièces de monnaie populaires SHIB et DOGE ont chuté d’environ 29% et 26%, respectivement.

Les marchés boursiers ont partagé la misère alors que les investisseurs ont digéré les dernières nouvelles américaines sur l’inflation, qui a légèrement baissé en avril, mais est restée à son plus haut niveau en quatre décennies. Les prix de l’épicerie et d’autres biens de consommation, des voyages en avion et des industries de services ont grimpé en flèche dans un contexte de hausse des coûts de l’énergie et de ralentissement de la chaîne d’approvisionnement exacerbé par l’attaque non provoquée de la Russie contre l’Ukraine.

Le Nasdaq, axé sur la technologie, a chuté de plus de 3 % et le S&P 500 et le Dow Jones Industrial Average ont chacun chuté de plus de 1 %. Pendant ce temps, l’or, la traditionnelle valeur refuge contre le risque, a augmenté d’environ 1 %.

« La réaction du marché aujourd’hui au rapport sur l’inflation rendra difficile d’attirer tout investisseur qui est encore sur la touche », a écrit Moya. « Les risques à Wall Street augmentent et incluent désormais une erreur de politique de la Fed, des risques de liquidité et de crédit et des problèmes de croissance. »

Il a ajouté que le bitcoin « reste très vulnérable à une pression de vente supplémentaire et pourrait voir de nouvelles ventes techniques si le niveau de 28 500 $ casse ».

S&P 500 : 3 935 -1,6 %

DJIA : 31 834 -1%

Nasdaq : 11 364 -3,1%

Or : 1 852 $ + 1 %

Connaissances

Les stablecoins algorithmiques ne sont peut-être pas une si bonne idée

LUNA et UST, le jeton et le stablecoin de Terraform Labs, basé à Singapour, ont continué de monter en flèche alors que la conception clé d’UST implosait et que le sentiment des commerçants autour de LUNA s’effondrait.

L’impact ne s’est pas non plus limité aux régions de niche d’Internet, car les lignes d’assistance au suicide se sont développées sur les forums communautaires centrés sur Terra.

UST, un stablecoin indexé sur le dollar américain, est tombé à 28 cents mercredi malgré le soutien de fonds de capital-risque cryptomonnaies de renom tels que Three Arrows Capital et la Luna Foundation Guard (LFG).

Le désancrage, cependant, n’était pas surprenant. Plusieurs stablecoins algorithmiques ont pour la plupart échoué au cours des deux dernières années et aucun n’a prospéré. émis au cours des deux dernières années. La plupart ont échoué, certains ont survécu et aucun n’a prospéré.

Les exemples incluent Iron Finance et ses jetons TITAN, Basis Cash, Empty Set Dollar, Dynamic Set Dollar et bien d’autres. Celles-ci équivalaient à des millions de dollars de pertes pour les investisseurs.

Les stablecoins algorithmiques comme UST sont soutenus par un panier d’actifs, tels que LUNA et bitcoin (BTC), sans dépendre d’un tiers centralisé pour détenir ces actifs. Ceci est différent du tether et de la pièce en USD, dont les sociétés mères prétendent détenir des dollars réels dans des comptes en arrière pour garantir suffisamment les valeurs de l’USDT et de l’USDC, respectivement.

Les jetons tels que UST dépendent de LUNA pour maintenir un prix de 1 $ en utilisant un ensemble de mécanismes de menthe et de gravure en chaîne. Les commerçants peuvent toujours échanger 1 $ d’UST contre 1 $ de LUNA et vice versa – la valeur croissante de LUNA servant d’amortisseur pour le prix de l’UST.

Cependant, le mécanisme des stablecoins régis par algorithme comme UST les rend sensibles à la course bancaire familière.

À titre d’exemple, considérons les jetons LUNA et UST de Terra. Une chute soudaine des prix de LUNA affecte l’ensemble du mécanisme de stabilisation d’UST car les utilisateurs ne peuvent plus échanger leur 1 $ d’UST contre 1 $ de LUNA. Cela crée une spirale descendante, car la chute des prix UST affecte le sentiment autour de LUNA, et une vente massive de LUNA entraîne une baisse des prix UST.

Un exemple typique est l’action des prix de mercredi. LUNA est tombé en dessous de 6 $ – une baisse de 96 % depuis mardi – tandis que l’UST a chuté à 28 cents.

Les analystes et les observateurs du marché affirment que les stablecoins algorithmiques restent une source de préoccupation pour le moment.

« Les pièces stables algorithmiques que nous voyons sur le marché aujourd’hui sont naturellement fragiles en raison de leur conception », a expliqué Kate Kurbanova, cofondatrice de la plateforme de gestion des risques Apostro, dans un chat Telegram. « Ils essaient de maintenir l’arrimage en utilisant différents algorithmes, incitations du marché, etc., mais néanmoins, ils sont très vulnérables et s’appuient sur le marché et le prix des actifs de référence. »

« Cependant, de telles expériences fonctionnent car il existe une demande de pièces stables – en particulier en ce qui concerne l’APY juteux », a ajouté Kurbanova, raisonnant leur popularité.

La vente à emporter ? Les détaillants devraient peut-être rester à l’écart des stablecoins algorithmiques qui ne sont pas encore prêts pour les heures de grande écoute, comme le prouvent les nombreuses expériences ratées (et les pertes en dollars). Ce n’est pas comme si le marché de la crypto n’était pas déjà une classe d’actifs à risque.

L’avis du technicien

Le graphique quotidien de Bitcoin montre le support/résistance, avec le RSI en bas. (Damanick Dantès/CoinDesk, TradingView)

Bitcoin (BTC) a baissé de 6 % au cours des dernières 24 heures et se négocie au bas d’une fourchette de prix d’un an. La crypto-monnaie pourrait trouver un support entre 27 000 $ et 30 000 $, bien que des signaux d’élan négatifs indiquent des pannes supplémentaires.

L’indice de force relative (RSI) sur le graphique journalier est profondément survendu, similaire à ce qui s’est produit le 24 janvier de cette année et le 20 mai de l’année dernière. Pourtant, dans une tendance baissière, les conditions de survente peuvent persister pendant quelques semaines avant qu’une remontée des prix ne se produise.

Sur le graphique hebdomadaire, le RSI est le plus survendu depuis mars 2020, qui a précédé un fort rallye. Cette fois, cependant, la dynamique à long terme s’est détériorée, suggérant une hausse limitée au-delà de la zone de résistance supérieure de 40 000 $ à 45 000 $.

Pour l’instant, un rallye de secours pourrait être bref, surtout compte tenu de la forte cassure en dessous de 35 000 $ la semaine dernière.

