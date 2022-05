L’AVAX d’Avalanche trouve son plancher avant de remonter à 70 $ | Cryptomonnaie

Le cours d’AVAX atteint un creux technique et finalise sa tendance baissière majeure.

Plus de 100 % de rallye entrant.

D’autres risques à la baisse demeurent préoccupants, mais sont mineurs par rapport au potentiel de hausse.

Le prix AVAX est actuellement en baisse de près de 41% pour la semaine, ce qui peut être une bénédiction déguisée. Au lieu que les commerçants souffrent des mois et des mois d’un saignement lent, une douleur majeure a été infligée rapidement et, espérons-le, est presque terminée.

Le prix d’AVAX s’effondre mais s’arrête dans une puissante zone de support

Le prix AVAX a suivi le même crash flash massif affectant le reste du marché de la crypto-monnaie. Cependant, la fin de la tendance baissière et de la vente est probable ici.

La zone d’une valeur de 30 $ contient trois des niveaux de support technique les plus puissants. 30 $ comprend le point de contrôle du volume 2021, le retracement de Fibonacci à 78,6 % et l’expansion critique de Fibonacci à 261,8 %. La collection de ces trois niveaux crée la structure de support la plus solide pour le prix AVAX jusqu’à la zone de 17 $.

Le prix AVAX atteignant son plus bas est le plus bas historique de l’oscillateur %B, l’indice de force relative atteignant le niveau final de survente dans un marché baissier (40) et l’indice composite développant une divergence baissière régulière.

De plus, le prix d’AVAX a connu cinq semaines consécutives d’augmentation du volume tandis que le prix a baissé – un exemple parfait de la maxime : « le volume précède le prix ».

Graphique hebdomadaire Ichimoku Kinko Hyo AVAX/USD

Le sommet prévu que le prix AVAX atteindra avant de forts retours de vente est la zone de valeur de 70 $ qui contient le Tenkan-Sen hebdomadaire, le retracement Fibonacci de 38,2 % et un nœud de volume élevé dans le profil de volume 2022.

Les risques de baisse sont probablement limités à la zone de valeur de 17 $.