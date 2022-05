Le prix de Matic tombera-t-il à 0,33 $ | Cryptomonnaie

Le prix MATIC a imprimé des bougies engloutissantes baissières consécutives.

Le volume des prix du Polygon est encore faible.

L’invalidation de la tendance baissière est une rupture de 0,94 $.

Le prix MATIC connaît une action de prix baissier drastique qui justifie l’idée d’objectifs beaucoup plus bas.

La vente des prix MATIC semble sévère

Le prix MATIC a dépassé les zones de support clés à 0,80 $ et 0,70 $. Le jeton du réseau Polygon flotte sur de la glace mince, et la prochaine zone de support substantielle se situe à plus de 50 % en dessous, à environ 0,33 $. L’indice de force relative ne parvient pas à trouver de support sur plusieurs périodes, seuls les graphiques sur deux semaines et mensuels restant sur le territoire des acheteurs.

Le profil de volume des prix MATIC n’implique pas nécessairement une impulsion baissière aussi forte. Bien que 0,33 $ soit une cible probable, la force des baissiers surprendra vraiment les analystes et les investisseurs si la cible est dépassée. Un scénario alternatif pourrait être une consolidation liée à la fourchette dans les jours à venir avant qu’un rallye de contre-tendance ne se produise. Parce que la pente de la baisse est si raide, il n’est pas conseillé d’être un acheteur précoce du prix MATIC pour l’instant.

Graphique MATIC/USDT sur 2 jours

Un scénario plus sûr consiste à laisser l’actif numérique articuler son récit directionnel. La configuration commerciale haussière idéale se produira une fois que 0,94 $ sera dépassé. Si cela se produit, le prix MATIC continuera d’augmenter, puis un recul se produira. Si les données techniques présentent une opportunité d’achat, les haussiers pourraient alors viser 1,40 $ après le recul, ce qui entraînerait une augmentation de 115 % par rapport au prix MATIC actuel.

https://www.youtube.com/watch?v=TPow_fTVhEo