Le prix Ethereum organisera un rallye de secours après les nouveaux plus bas de 2022 | Cryptomonnaie

Le prix d’Ethereum atteint de nouveaux plus bas en 2022.

Les traders ont récupéré la quasi-totalité des pertes d’aujourd’hui, pour abandonner ces gains pour une perte plus profonde.

Opportunité d’entrée haussière puissante et rare sur le graphique Point and Figure.

L’action des prix d’Ethereum, comme le reste du marché de la crypto-monnaie, a fait face à une pression de vente renouvelée et accélérée. Après avoir perdu 13% à un moment donné au cours de la session de mercredi, les acheteurs ont afflué et ont poussé l’ETH, près de l’ouverture avant de revendre rapidement.

Le prix Ethereum développe deux puissantes configurations d’entrée haussières

Le prix Ethereum sur le graphique d’inversion de 50 $/3 cases est sur le point de connaître une cassure explosive très bientôt. L’entrée longue hypothétique est un ordre d’achat stop à 2 550 $, un stop loss à 2 400 $ et un objectif de profit à 3 000 $.

La configuration est basée sur deux modèles d’analyse de point et de figure : une cassure triple et une contrefaçon baissière. Le plus puissant des deux est le Bearish Fakeout – qui est une forme de piège à traders car il incite les traders sur la touche à tenter un court-circuit au bas d’un mouvement.

Il est possible qu’un modèle encore plus souhaitable, la catapulte haussière, puisse se développer après que l’entrée est atteinte. Pour confirmer une configuration Bullish Catapult, les traders voudront rechercher un double sommet pour former entre 2 550 $ et 2 650 $.

ETH/USD $50/3-box Point d’inversion et graphique de la figure

La configuration du commerce long du prix Ethereum représente une récompense de 3 pour 1 pour le risque, avec un objectif de profit implicite de 18 % au-dessus de l’entrée. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à se protéger contre tout profit réalisé après l’entrée.

La transaction longue hypothétique est invalidée si le prix Ethereum passe à 2 000 $ avant le déclenchement de l’entrée. Dans ce scénario, l’ETH est probablement sur la voie de 1 800 $, puis de 1 500 $ peu de temps après.