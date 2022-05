Les investisseurs sont nerveux car le prix du Shiba Inu est peut-être allé trop loin | Cryptomonnaie

Le prix SHIB a dépassé un niveau clé de Fibonacci.

Le prix du Shiba Inu a perdu le soutien des acheteurs sur l’indice de force relative.

L’invalidation des perspectives baissières est une cassure et une clôture au-dessus de 0,00001774 $.

Le prix du Shiba Inu s’affiche concernant des signaux qui pourraient secouer les investisseurs SHIB les plus forts

Le prix du Shiba Inu devrait encore baisser

Le prix du Shiba Inu montre que d’autres baisses de prix sont probables pour la célèbre pièce de monnaie. Le « Doge Killer » autoproclamé ressemble à un accident de la route, car les traders ont réussi à franchir les zones de support précédemment détenues à 0,00001839 $. Le niveau de retracement de Fibonacci de 61,8 % entourant le plus bas et le plus haut historique à 0,00001513 $ a récemment été franchi avec une bougie engloutissante baissière.

Le prix du Shiba Inu perd également le soutien des investisseurs qui pensaient que la baisse actuelle valait la peine d’être achetée. L’indice de force relative contredit cette idée car les niveaux de soutien des acheteurs ont été dépassés sur plusieurs périodes. Les baissiers sont probablement en profit et ne fermeront pas leurs shorts tant que des niveaux de liquidité inférieurs, tels que la zone de 0,000000666 $, ne seront pas exploités.

Graphique SHIB/USDT sur 9 heures

Pourtant, les graphiques hebdomadaires et mensuels seront le facteur décisif ultime pour le rallye de récupération de Shiba. Si le prix SHIB peut dépasser les 0,00001774 $, un marteau haussier pourrait s’imprimer sur le graphique hebdomadaire. Ainsi, il pourrait y avoir un potentiel pour un rallye de secours à 0,00003000 $, entraînant une augmentation de 130 % par rapport au prix actuel du Shiba Inu.