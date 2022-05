Le prix de Crypto.com fera demi-tour après la chute du marché | Cryptomonnaie

Le prix de Crypto.com est toujours sous le choc de la débâcle des récompenses de jalonnement.

La pression de vente est toujours forte, créant plus de difficultés pour les haussiers à se redresser.

Le large sentiment de risque continue de générer une faiblesse dans l’espace crypto.

Le prix de Crypto.com a atteint aujourd’hui de nouveaux plus bas en 2022, atteignant le niveau critique de 0,20 $ avant de rebondir vers 0,22 $. La négociation de mardi a vu le CRO inverser la tendance à la baisse du marché plus large de la crypto-monnaie, mais cela n’a pas empêché les vendeurs de prendre le contrôle de l’ouverture du mercredi et de faire baisser le CRO.

Le prix Crypto.com aime inverser et retester la fourchette de 0,40 $

Le prix Crpyto.com souffre toujours de l’annonce de la semaine dernière avec la réduction des récompenses de jalonnement pour les titulaires de cartes CRO. Bien que l’entreprise CRO revienne (quelque peu) sur cette décision, l’évolution des prix est toujours déprimée. Cependant, les techniques montrent qu’un jeu inversé est susceptible de se produire à tout moment.

Du point de vue d’Ichimoku, un mouvement correctif haussier est hautement probable. Il existe d’énormes écarts entre les corps du chandelier quotidien et le Tenkan-Sen, montrant un déséquilibre massif et une vente exagérée. De plus, le prix de Crypto.com est proche d’un Kumo Twist – un événement qui peut souvent identifier où un nouveau swing haut ou bas peut se développer.

Graphique quotidien Ichimoku Kino Hyo CRO/USDT

De plus, les oscillateurs pour le prix Crypto.com sont extrêmement survendus. Les bandes Optex viennent de sortir des creux historiques. De même, l’indice de force relative et l’indice composite montrent une divergence haussière régulière aux plus bas extrêmes.

La combinaison du temps et des niveaux de prix d’Ichimoku avec les conditions de survente extrêmes dans les oscillateurs complète une configuration d’achat solide sur le graphique Crypto.com Point and Figure.

Une longue opportunité théorique pour le prix Crypto.com existe maintenant avec un ordre d’achat stop à 0,265 $, un stop loss à 0,23 $ et un objectif de profit à 0,43 $. Un stop suiveur de deux à trois cases aiderait à protéger tout profit réalisé après l’entrée.

La configuration théorique des échanges longs est basée sur un modèle d’analyse de point et de figure connu sous le nom de modèle de pôle. Un modèle de pôle a au moins cinq O sous un fond multiple. L’entrée est à 50% de la plage de la colonne O actuelle.

0,01 $/3 boîtes Tableau des points et des chiffres d’inversion

La colonne O actuelle peut descendre jusqu’à 0,17 $ avant que la longue configuration ne soit invalidée. De plus, si une nouvelle colonne de X se forme, puis s’inverse avec une autre colonne de Os avant que le niveau de 50 % ne soit atteint, l’entrée est invalidée. Dans ce scénario, le prix de Crypto.com retesterait probablement la zone de valeur de 0,10 $.