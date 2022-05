Pourquoi la chute actuelle des prix XRP n’a rien à voir avec la SEC | Cryptomonnaie

Le prix du XRP est tombé dans la moitié inférieure du canal de tendance de consolidation.

Le prix Ripple ne trouve pas de support sur l’indice de force relative.

L’invalidation de la perspective baissière est une brèche à 0,55 $.

Le prix XRP affiche une implication importante des teneurs de marché, car des niveaux de liquidité inférieurs à 0,50 $ ont été dépassés.

Prix ​​​​XRP sur une chasse à la liquidité

Le prix XRP est probablement un pouce endolori pour les investisseurs car le jeton de remise numérique a revisité le niveau de prix de 0,44 $, qui a été négocié pour la dernière fois en mars 2021. L’action des prix XRP signale une importante chasse aux liquidités de la part des teneurs de marché alors que la vente continue de se produire sous volume relativement faible . Ainsi, on peut supposer que la vente est malhonnête et non basée sur des fondamentaux ou des événements d’actualité choquants, contrairement au jeton LUNA, qui a connu une baisse de 90 % en 24 heures en raison de malheurs technologiques et fondamentaux.

Le XRP est sans aucun doute une pièce à envisager d’accumuler grâce à une approche du coût moyen en dollars qui pourrait donner de meilleurs résultats dans un marché aussi imprévisible. Les baissiers pourraient viser des liquidités inférieures à 0,38 $ et 0,28 $ comme dernier creux de capitulation avant que de nouveaux gains ne soient réalisés. Les traders n’ont pas réussi à franchir l’extrémité inférieure d’un canal parallèle, ce qui laisse un doute raisonnable sur le fait que le creux final a été établi. L’indice de force relative montre également que le prix du XRP ne parvient pas à trouver un support sur le territoire des acheteurs, ce qui contredit le potentiel de nouvelles baisses à l’avenir.

Graphique XRP/USDT sur 2 jours

L’invalidation pour ceux qui cherchent à être les premiers acheteurs pourrait être une violation de la précédente vague de 4 degrés à 0,56 $. Si cela se produisait, les traders pourraient placer leur stop loss en dessous du swing bas ultime et viser 1,00 $, ce qui entraînerait une augmentation de 140 % par rapport au prix XRP actuel.